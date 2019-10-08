08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Trump'tan finansal saldırı itirafı! ''Finansal saldırı yok'' diyenlere bizatihi kanıt!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
TRUMP'TAN FİNANSAL SALDIRI İTİRAFI! ''FİNANSAL SALDIRI YOK'' DİYENLERE BİZATİHİ KANIT!

'ye yönelik açık bir finansal saldırı olduğu halde ve yandaşları her defasında bunu 'ekonomik kriz' olarak lanse edip algı operasyonu yapma yoluna gitti. Bugün ise Başkanı Trump'tan itiraf gibi bir açıklama geldi. Başta ve olmak üzere Türkiye'de yaşanan sert ekonomik hareketin aslında 'ekonomik saldırı' olduğu Trump'ın bugün yaptığı açıklama ile bir kez daha teyit edildi.

son yıllarda gerek askeri, gerek ekonomik, gerek siyasi alanlarda uluslararası arenada büyüyerek söz sahibi olmaya devam ediyor. Fakat Türkiye büyüdükçe dış müdahaleler, darbeler, tehditler de ardı ardına devreye sokuluyor. Geçtiğimiz yıldan beri Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlar konusunda kamuoyunda farklı farklı değerlendirmeler yapılsa da, genel intiba, ekonomiye dışarıdan bir saldırı olduğu yönündeydi.

TARİHİ İTİRAF
Başta ve olmak üzere Türkiye'de yaşanan sert ekonomik hareketin aslında 'ekonomik saldırı' olduğu Trump'ın bugün yaptığı açıklama ile bir kez daha teyit edildi. Başkanı 'ın, dün gün boyunca Türkiye hakkında attığı tweetlerin satır aralarında tarihi itiraflar ve ilginç detaylar göze çarptı.

KRİZ TELLALLARI BUNA NE DİYECEK?
Türkiye'ye yönelik açık bir finansal saldırı olduğu halde ve yandaşları her defasında bunu 'ekonomik kriz' olarak lanse edip algı operasyonu yapma yoluna gitti. Bugün ise ABD Başkanı Trump'tan ekonomik saldırıya ilişkin itiraf geldi.

"BUNU DAHA ÖNCE DE YAPTIM"
Trump, dün akşam saatlerinde attığı tweetle bunu birinci ağızdan teyit etmiş oldu. Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Trump, "Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)" ifadelerini kullandı.

Trump'ın "Ekonominizi daha önce yaptığım gibi mahvederim" mesajı yapılan ekonomik saldırların nereden geldiğini gözler önüne serdi.

Trump'tan finansal saldırı itirafı TRUMP'TAN FİNANSAL SALDIRI İTİRAFI

Donald Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi DONALD TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)
Ufuk Ufuk

Allahın zalimlere Ne yaptığını hep Beraber göreceğiz. Zalim düşmanlar için yaşasın cehennem

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 11:50
Murat Murat

Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmeyen bir CHP'li olarak bu konuda kendisini sonuna kadar destekliyorum.. Bu vatan hepimizin, itin köpeğin saldırısına karşı dik dur arkandayız sayın cumhurbaşkanı..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 11:47
Oezer Oezer

Turk toplumuna kimse doz cokturemez. Baski utan RTE yanındayız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.10.2019 09:50
Ziyaret&#231;i123 Ziyaretçi123

Bu ekonomiyi tek o mu yönetiyo hayırdır bu ne ego :) elinden geleni ardına koymasın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 09:14
T&#220;RKO TÜRKO

cesaretin varsa karsımıza cıkda sen neyini kaybediyorsun görürsün.para kazanılır ama itibarın asla

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 08:35
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN