Trump'tan finansal saldırı itirafı! ''Finansal saldırı yok'' diyenlere bizatihi kanıt!
Türkiye'ye yönelik açık bir finansal saldırı olduğu halde CHP ve yandaşları her defasında bunu 'ekonomik kriz' olarak lanse edip algı operasyonu yapma yoluna gitti. Bugün ise ABD Başkanı Trump'tan itiraf gibi bir açıklama geldi. Başta döviz ve faiz olmak üzere Türkiye'de yaşanan sert ekonomik hareketin aslında 'ekonomik saldırı' olduğu Trump'ın bugün yaptığı açıklama ile bir kez daha teyit edildi.
Türkiye son yıllarda gerek askeri, gerek ekonomik, gerek siyasi alanlarda uluslararası arenada büyüyerek söz sahibi olmaya devam ediyor. Fakat Türkiye büyüdükçe dış müdahaleler, darbeler, tehditler de ardı ardına devreye sokuluyor. Geçtiğimiz yıldan beri Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlar konusunda kamuoyunda farklı farklı değerlendirmeler yapılsa da, genel intiba, ekonomiye dışarıdan bir saldırı olduğu yönündeydi.
TARİHİ İTİRAF
Başta döviz ve faiz olmak üzere Türkiye'de yaşanan sert ekonomik hareketin aslında 'ekonomik saldırı' olduğu Trump'ın bugün yaptığı açıklama ile bir kez daha teyit edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün gün boyunca Türkiye hakkında attığı tweetlerin satır aralarında tarihi itiraflar ve ilginç detaylar göze çarptı.
KRİZ TELLALLARI BUNA NE DİYECEK?
Türkiye'ye yönelik açık bir finansal saldırı olduğu halde CHP ve yandaşları her defasında bunu 'ekonomik kriz' olarak lanse edip algı operasyonu yapma yoluna gitti. Bugün ise ABD Başkanı Trump'tan ekonomik saldırıya ilişkin itiraf geldi.
"BUNU DAHA ÖNCE DE YAPTIM"
Trump, dün akşam saatlerinde attığı tweetle bunu birinci ağızdan teyit etmiş oldu. Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Trump, "Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)" ifadelerini kullandı.
Trump'ın "Ekonominizi daha önce yaptığım gibi mahvederim" mesajı yapılan ekonomik saldırların nereden geldiğini gözler önüne serdi.
kalan karakter 1000
Allahın zalimlere Ne yaptığını hep Beraber göreceğiz. Zalim düşmanlar için yaşasın cehennemcevapla 08.10.2019 11:50
Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmeyen bir CHP'li olarak bu konuda kendisini sonuna kadar destekliyorum.. Bu vatan hepimizin, itin köpeğin saldırısına karşı dik dur arkandayız sayın cumhurbaşkanı..cevapla 08.10.2019 11:47
Turk toplumuna kimse doz cokturemez. Baski utan RTE yanındayız.cevapla 08.10.2019 09:50
Bu ekonomiyi tek o mu yönetiyo hayırdır bu ne ego :) elinden geleni ardına koymasıncevapla 08.10.2019 09:14
cesaretin varsa karsımıza cıkda sen neyini kaybediyorsun görürsün.para kazanılır ama itibarın aslacevapla 08.10.2019 08:35
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