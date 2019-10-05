Donald Trump meydan okudu: Büyük bedel ödeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların başlattığı azil soruşturmasına ilişkin Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'ye meydan okudu. Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Pelosi'ye mektup göndererek, kendisine yönelik resmi azil soruşturmasının Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanmasını isteyeceğini söyledi.
Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılacak kendisine yönelik azil oylamasına kadar soruşturmaya hiçbir şekilde katılmayacağını vurguladı.
Bununla beraber Trump, Demokratların Temsilciler Meclisinde yeterli oya sahip olduğunu ve bir oylama yapılması durumunda bu oylamanın geçeceğini düşündüğünü kaydetti.
"SENATODA BİZ KAZANACAĞIZ"
Trump, "Eğer Mecliste bu oylamayı yaparlarsa yeteri kadar adamları var, hepsi aynı çizgide, oy kullanmak istemeseler bile başka seçenekleri yok, kendi parti liderliğini takip edecekler. Ondan sonra sıra Senatoya gelecek ve biz orada kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Demokratların Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda azil oylamasını yapmaları durumunda ağır bedel ödeyeceklerini savunan Trump, "Demokratların sandıkta büyük bir bedel ödeyeceklerine inanıyorum." dedi.
"ÜZERİNE GİTMEK GÖREVİM"
Öte yandan, Trump, soruşturma kapsamında kendi yönetiminden isimlerin Kongreye gidip ifade vermelerine izin verip vermeyeceği konusunda net konuşmaktan kaçındı.
Trump, amacının siyasi rakiplerini soruşturmak olmadığını ifade edip "Bir yolsuzluk dosyasının üzerine gitmek görevim. Biden'lar umurumda değil, ben yolsuzluğu soruşturuyorum." dedi.
VOLKER'IN İFADESİ GÜNDEMİ SARSTI
Perşembe günü Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinde ifade veren Trump'ın eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker'ın vekillere sunduğu bazı cep telefonu yazışmaları, Amerikan medyasına da yansıdı.
Yazışmaların Volker ile Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği görevlisi William Taylor, ABD Avrupa Birliği nezdindeki Büyükelçisi Gordon Sondland ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Andrey Yermak arasında olduğu görülüyor.
"BASKI KURMADIM"
Medyaya yansıyan yazışmalarda, Trump'ın Giuliani aracılığıyla Ukrayna yönetimine, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ların bu ülkedeki iş bağlantılarının araştırılması için baskı kurmaya çalıştığı belirtiliyor.
Trump ise söz konusu mesajlaşmaların "bir şeye karşılık bir şey isteme" durumu olmadığını ve Ukrayna lideri üzerinde baskı kurmadığını savunuyor.
PENCE'E "UKRAYNA BELGELERİNİ TESLİM ET" ÇAĞRISI
Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinin üç ayrı komitesi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e mektup yollayarak, 15 Ekim'e kadar Ukrayna soruşturmasıyla ilgili elindeki belgeleri komitelere vermesini talep etti. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Pence'in bu çağrıya yanıt vermeyi henüz düşünmediği bildirildi.
TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI
Trump ile Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu. Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu.
Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.
ABD Başkanı Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti. Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Yunanistan gövde gösterisinde çuvalladı!
- Irak’ta olaylar büyüyor! Ölü sayısı açıklandı
- Komşu karıştı! Ölü sayısı artıyor
- Sözde deprem uzmanı Dyson Lin'e ceza
- İstanbul’a gelen kargo uçağı düştü!
- Camiye ayakkabı ve köpeğiyle baskın Hollanda polisine tepki
- Irak'taki gösterilerde 60 kişi hayatını kaybetti
- Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı
- Bağdat'taki gösterilerde 42 kişi öldü
- Irak Başbakanı talimatı verdi
- Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim?
- Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu?
- Mahmut Paşa kimdir? Mahmut Paşa ölümü nasıl? İşte, Mahmut Paşa’nın tarihteki yeri
- Volkswagen Manisa iş başvurusu nasıl yapılır? Volkswagen Manisa fabrikası nereye kurulacak?
- Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? 2019 JGK uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları!
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır?
- Hercai 15. bölüm izle! Hercai 15. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Taşıt kredisi hangi araçlara veriliyor? 0.49-0.69 taşıt kredisi faiz oranları hesaplama! İşte araçların fiyat listesi!
- Ece Çeşmioğlu kimdir? Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında?
- Meme kanserinin belirtileri neler? Sağlık Bakanlığı’ndan meme kanseri taraması
- En az 350 TL taksitle ev müjdesi… TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ’den dar gelirli ailelere büyük destek!
- YSK’dan 255 personel alımı müjdesi! YSK personel alımı başvuru şartları nelerdir? YSK personel alımı ne zaman?