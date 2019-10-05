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Donald Trump meydan okudu: Büyük bedel ödeyecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.10.2019 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019
TRUMP MEYDAN OKUDU: BÜYÜK BEDEL ÖDEYECEK

Başkanı , Demokratların başlattığı azil soruşturmasına ilişkin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'ye meydan okudu. 'ın bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Pelosi'ye mektup göndererek, kendisine yönelik resmi azil soruşturmasının Temsilciler oylanmasını isteyeceğini söyledi.

Başkan , Temsilciler yapılacak kendisine yönelik azil oylamasına kadar soruşturmaya hiçbir şekilde katılmayacağını vurguladı.

Bununla beraber Trump, Meclisinde yeterli oya sahip olduğunu ve bir oylama yapılması durumunda bu oylamanın geçeceğini düşündüğünü kaydetti.

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"SENATODA BİZ KAZANACAĞIZ"

Trump, "Eğer Mecliste bu oylamayı yaparlarsa yeteri kadar adamları var, hepsi aynı çizgide, oy kullanmak istemeseler bile başka seçenekleri yok, kendi parti liderliğini takip edecekler. Ondan sonra sıra Senatoya gelecek ve biz orada kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratların Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda azil oylamasını yapmaları durumunda ağır bedel ödeyeceklerini savunan Trump, "Demokratların sandıkta büyük bir bedel ödeyeceklerine inanıyorum." dedi.

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"ÜZERİNE GİTMEK GÖREVİM"

Öte yandan, Trump, soruşturma kapsamında kendi yönetiminden isimlerin Kongreye gidip ifade vermelerine izin verip vermeyeceği konusunda net konuşmaktan kaçındı.

Trump, amacının siyasi rakiplerini soruşturmak olmadığını ifade edip "Bir yolsuzluk dosyasının üzerine gitmek görevim. Biden'lar umurumda değil, ben yolsuzluğu soruşturuyorum." dedi.

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VOLKER'IN İFADESİ GÜNDEMİ SARSTI

Perşembe günü Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinde ifade veren Trump'ın eski Özel Temsilcisi Kurt Volker'ın vekillere sunduğu bazı cep telefonu yazışmaları, Amerikan medyasına da yansıdı.

Yazışmaların Volker ile Trump'ın avukatı , 'nin Ukrayna Büyükelçiliği görevlisi William Taylor, ABD Avrupa Birliği nezdindeki Büyükelçisi Gordon Sondland ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Andrey Yermak arasında olduğu görülüyor.

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"BASKI KURMADIM"

Medyaya yansıyan yazışmalarda, Trump'ın Giuliani aracılığıyla Ukrayna yönetimine, 'ın oğlu 'ların bu ülkedeki iş bağlantılarının araştırılması için baskı kurmaya çalıştığı belirtiliyor.

Trump ise söz konusu mesajlaşmaların "bir şeye karşılık bir şey isteme" durumu olmadığını ve Ukrayna lideri üzerinde baskı kurmadığını savunuyor.

PENCE'E "UKRAYNA BELGELERİNİ TESLİM ET" ÇAĞRISI

Demokratların kontrolündeki üç ayrı komitesi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e mektup yollayarak, 15 Ekim'e kadar Ukrayna soruşturmasıyla ilgili elindeki belgeleri komitelere vermesini talep etti. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Pence'in bu çağrıya yanıt vermeyi henüz düşünmediği bildirildi.

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TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Trump ile Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu. Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu.

Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

ABD Başkanı Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti. , görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

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