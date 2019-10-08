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Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
BAKAN SELÇUK DUYURDU: ÖDEMELER BAŞLADI

Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şehit, harp ve vazife malülleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı bugün ödeniyor. Bu yardımdan toplam 19 bin 462 kişi yararlanacak. Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak." dedi.

Bakan Selçuk, "İlköğretim (1-8. Sınıflar) için 2 milyon 76 bin 89 lira, lise için 3 milyon 115 bin 33 lira, yüksekokul için de 4 milyon 153 bin 77 lira yardım yapılacak." ifadelerini kullandı.

" Kurumu tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacak" diyen Bakan Selçuk, öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin yardımlarının ise eğitim-öğretim yılı içerisinde müracaat etmeleri halinde ödeneceğini belirtti.

Yardım, aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için aynı şubeye, almayanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderilecek. Hak sahipleri T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri halinde ödemeleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca, hak sahipleri https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi adresinden TC Kimlik numaraları ile eğitim ve öğretim yardımı tutarı ve ödeme yapılacak banka bilgisine ulaşılabilecek.

Bakan Selçuk, eğitim ve öğretim yardımı ödemesinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Son dakika! Hükümetten müjde: 395,9 milyon TL ödeme yapılacak SON DAKİKA! HÜKÜMETTEN MÜJDE: 395,9 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK
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