Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu hakkında karar
FETÖ davasında yargılanan iş adamları Serdar Seyitoğlu ile amcası Mustafa Seyitoğlu Anayasayı ihlal ve örgüt üyeliği suçlarından beraat etti. Sanıklar üzerindeki adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına karar verildi. Mahkeme Başkanı Ahmet Uğuz, sanık Mustafa Seyitoğlu yönünden karara "örgüte yardım" yönünden ceza verilmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu belirterek muhalefet şerhi yazdı.FETÖ davasında yargılanan iş adamları Serdar Seyitoğlu ile amcası Mustafa Seyitoğlu Anayasayı ihlal ve örgüt üyeliği suçlarından beraat etti.
Mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Fetullahçı terör örgütü üyeliği" suçlarından dava açılmışsa da her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı, somut delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.
Sanıklar üzerindeki adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına karar verildi.
Mahkeme Başkanı Ahmet Uğuz, sanık Mustafa Seyitoğlu yönünden karara "örgüte yardım" yönünden ceza verilmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu belirterek muhalefet şerhi yazdı.
İDDİANAMEDE
İddianamede, sanıklar Serdar ve Mustafa Seyitoğlu'nun, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri, "Fetullahçı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri isteniyordu. 7 Mayıs 2019 tarihli duruşmada ise mütalaasını bildiren savcı, sanıklar Serdar Seyitoğlu ve Mustafa Seyitoğlu'nun "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep edilmiş, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ise beraatlarine karar verilmesi istenmişti.
Soruşturma kapsamında, Serdar Seyitoğlu 28 Ekim 2016'da, amcası Mustafa Seyitoğlu ise daha sonra tutuklanmıştı.
Sanık Mustafa Seyitoğlu, 9 Aralık 2016'da sağlık sorunları gerekçesiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğince, Serdar Seyitoğlu da 16 Mayıs 2017'deki duruşmada tahliye edilmişti.
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