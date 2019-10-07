Rusya'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğuna dikkat çekildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Donald Trump ile görüşmesinden sonra Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Başkan Erdoğan Sırbıstan ziyareti öncesi soruları cevaplarken ABD'nin bölgeden çekildiğini açıklarken Rusya'dan da bir açıklama geldi. Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğuna dikkat çekildi.
Dmitriy Peskov açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye'nin Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne; toprak bütünlüğünün istikrar arayışları ve diğer konulardaki başlangıç noktası oluşuna bağlı kaldığını biliyoruz.
Ve Türk meslektaşlarımızın her durumda bu koşula bağlı kalmasını umuyoruz."
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