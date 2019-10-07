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Rusya'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
RUSYA'DAN FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin 'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğuna dikkat çekildi.

Başkan 'ın, ile görüşmesinden sonra Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Başkan Erdoğan Sırbıstan ziyareti öncesi soruları cevaplarken ABD'nin bölgeden çekildiğini açıklarken 'dan da bir açıklama geldi. Açıklamada, 'nin 'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğuna dikkat çekildi.

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Dmitriy Peskov açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne; toprak bütünlüğünün istikrar arayışları ve diğer konulardaki başlangıç noktası oluşuna bağlı kaldığını biliyoruz.

Ve Türk meslektaşlarımızın her durumda bu koşula bağlı kalmasını umuyoruz."

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