Başkan Erdoğan duyurdu! YPG/PKK'yı operasyon paniği sardı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyalinin ardından ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı harekete geçti. Terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli savaşçıyı sınır hattına yerleştirdi. ABD'ye ait savaş uçakları gece geç saatlerde Suriye-Türkiye sınır hattında uçuş yaptı, terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'a takviye gönderdiSuriye'de ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı harekete geçti.
Terör örgütü YPG/PKK zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli savaşçıyı gece geç saatlerde işgal altında tuttuğu Fırat'ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine yerleştirdi.
YPG/PKK, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine iki askeri araç konvoyuyla keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerinden (EYP) oluşan destek gücü sevk etti. Araçlar bölgeye askeri mühimmat da götürdü.
Birinci konvoy Rakka ilinin kuzeyindeki ABD'nin en büyük askeri üslerden Çelebiyye'den, ikinci konvoy da Haseke ve Kamişli bölgelerinden hareket etti.
Aynı zamanda Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca ABD'ye ait savaş uçakları uçuş gerçekleştirdi.
ABD'NİN YPG/PKK'YA ASKERİ VE LOJİSTİK DESTEĞİ SÜRÜYOR
ABD, Suriye'de terör örgütü "DEAŞ ile mücadele" bahanesi adı altında YPG/PKK'ya destek vermeyi sürdürüyor.
Terör örgütüne askeri ve lojistik destek sağlayan ABD güçleri, son 10 günde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından YPG/PKK işgalindeki bölgelere 300 tır gönderdi.
ABD, 21 Eylül'de YPG/PKK işgalindeki bölgelere inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerlerinin yüklü olduğu 200 tır yolladı.
ABD'NİN SURİYE'DE 18 ÜSSÜ BULUNUYOR
DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarında personeli bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen yıl Suriye'deki askerlerini çekmek istediğini açıklamasına rağmen Washington ülkedeki askeri varlığını sürdürüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "BARIŞ PINARI" OPERASYONU SİNYALİ
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'da yaptığı açıklamada, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali olarak yorumlanan önemli mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna olası harekata ilişkin, "Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır." dedi.
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