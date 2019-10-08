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Dünyanın gözü Türkiye'de! İlk hedef Resulayn ve Tel Abyad...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019
DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE! İLK HEDEF...

’nin çekilme kararı, -’da şok etkisi yarattı. Savaş uçakları pazartesi günü sınır hattında keşif uçuşları yaparken, olası operasyonda ilk çıkarma yapılacak bölgenin, ve Resulayn olması bekleniyor. Çekilmenin bitmesinin ardından harekatın başlaması öngörülüyor

güçlerinin, 'nin kuzeyindeki ve Resulayn'dan çekilmesi, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon sürecini hızlandırdı. Önceki gece Başkan 'ın, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmesinin ardından 'dan kritik açıklama geldi. ABD'den gelen "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" yönündeki açıklamanın ardından Tel Abyad ve Resulayn bölgesindeki ABD kuvvetleri bölgeyi terk etti ve güneydeki M4 otoyoluna yakın hatlara, Ayn İsa bölgesine çekildi.

ABD askerlerinin çekilmesi -'da şok etkisi yaratırken, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Kino Gabriel, "Amerikalılar SDG'yi arkadan bıçakladı" açıklamasını yaptı. ABD askerlerinin çekilmesinin bitmesinin ardından harekatın başlaması bekleniyor.

F-16'LARDAN KEŞİF UÇUŞU

Gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği sınır hattında hareketlilik arttı. Dün Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları sınır hattı boyunca uçarak, keşif faaliyeti gerçekleştirdi. Harekâtta ilk çıkarmanın Şanlıurfa Akçakale karşısında bulunan Tel Abyad, Ceylanpınar karşısındaki Resulayn ve Suruç'un karşısında yer alan Ayn el Arap (Kobani) olması bekleniyor. 'nin, aylardır Akçakale ilçesine yaptığı zırhlı araç, tank, obüs sevkiyatı da harekatın Tel Abyad ile onun doğusunda bulunan Resulayn'a yapılacağını kuvvetlendiriyor. ABD ile yapılan ortak hava ve kara devriyeleri de, Tel Abyad-Resulayn arası gerçekleştirilmişti.

HAVADAN VE TOPÇU ATIŞLARIYLA

Türkiye-Suriye arasındaki 480 kilometrelik sınır hattında yaklaşık 85 bin kişilik askeri yığınağı bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (), Fırat'ın doğusuna harekât için tüm keşif ve istihbarat çalışmalarını tamamladı. Harekâtın sınırda konuşlu ateş destek vasıtları (topçu ve obüs bataryaları) atışları ve hava sahasının açılması durumunda hava harekâtıyla başlaması bekleniyor. Afrin harekâtında olduğu gibi karadan zırhlı birlikler ve komandolar sızarak operasyon için ilk adımı atacak. TSK'nın Tel Abyad ve Resulayn'a aynı anda operasyon başlatması ve ilk planda 15 km bir derinlik sağlaması bekleniyor. TSK'nın operasyon hazırlıklarına parelel olarak terör örgütü de hazırlık yapıyor. YPG, Deyrizor kırsalındaki unsurlarını, Suriye'nin kuzeyine doğru yönlendirmeye başladı. Terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde toplamda 65 bin silahlı unsuru bulunduğu ve bu sayının 100 bine çıkabileceği belirtiliyor. YPG/PKK'nın zırhlı araçları da bulunuyor.

KOD ADI: BARIŞ PINARI MI?

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali veren Başkan Erdoğan'ın, 'nin 'nda "" ifadesini kullanması, olası operasyonun kod adı şeklinde yorumlanırken, Erdoğan'ın "Barış Pınarları"nı özellikle çoğul belirtmesi de, olası operasyonun birden fazla noktadan başlayacağına işaret olarak değerlendiriliyor.

MALİKİYYE'DEKİ PKK NOKTALARI VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıklarını sürdürürken, dün akşam Irak-Suriye sınırının kesiştiği noktada bulunan Cizre ilçesinin karşısındaki Malikiyye bölgesine operasyon düzenlendi. TSK'ya ait savaş uçakları ile sınırda konuşlu topçu unsurları tarafından yapılan operasyonda, Simalka sınır kapısı ve Malikiyye'deki YPG/PKK noktaları ateş altına alındı. Harekatın sınırın Irak topraklarında bulunan PKK noktalarına yönelik olduğu ifade edildi.

Milliyet

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orhan tamer orhan tamer

Yahudi ve onun emperyal kopekleri sinirlarimizdan def edilecektir...

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evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 08:25
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