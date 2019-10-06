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YPG/PKK'yi Türkiye korkusu sardı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2019 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
YPG/PKK'Yİ TÜRKİYE KORKUSU SARDI!

'nin operasyon için hazırlıklarını tamamlamasının ardından terör örgütü /'yı korku sardı. Terör örgütü YPG/PKK, Haseki'nin Ras'ül Ayn ilçesinde kazdıkları tünellerin üzerini kapatmak için taşımaya başladı.

'de terör örgütü /, sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere taşıyor.

Suriye'de ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Haseki kentine bağlı Ras'ül Ayn ilçesinde sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar sevk ediyor.

ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı panikleyen terör örgütünün beton blok taşıma çalışmaları, Ras'ül Ayn karşısında bulunan Ceylanpınar ilçesinden görüldü.

Öte yandan, gün içerisinde zaman zaman Ras'ül Ayn üzerinde ABD helikopterinin devriye attığı gözlendi.

Hareketliliğin yaşandığı sınır hattında TSK'ya ait zırhlı araçlar yoğun devriye faaliyetini sürdürüyor.

Son dakika: ‘Barış Pınarı Harekatı’ öncesi Suriye sınırında YPG/PKK’lı teröristler görüntülendi SON DAKİKA: ‘BARIŞ PINARI HAREKATI’ ÖNCESİ SURİYE SINIRINDA YPG/PKK’LI TERÖRİSTLER GÖRÜNTÜLENDİ

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