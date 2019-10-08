Ünlü sanatçılardan Donald Trump'a tepki yağdı!

Türkiye'yi ekonomik yaptırımla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a ünlü sanatçılardan tepki geldi. Şarkıcı Cenk Eren, Trump'a tepki gösterirken, Başkomutan Erdoğan'ın yanında olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump,Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik olası harekatı öncesi Türkiye'ye ilişkin yaptığı son paylaşımda, "Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)." ifadelerini kullanmıştı.



Türkiye'yi ekonomik yaptırımla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a ünlü sanatçı Cenk Eren'den cevap geldi.



TRUMP'A CEVAP: BAŞKOMUTAN'IN YANINDAYIM



Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Küstahça Ülkemi tehdit eden ABD ye karşı Devletimin, Ordumun ve Başkomutan Cumhurbaşkanı RECEP TAYYİP ERDOĞANIN yanındayım.'' diye cevap verdi.









TAKİPÇİSİNE HADDİNİ BİLDİRDİ



Mesajın altına ''Cenk bey sizi Suriye sınırına alalım o zaman...Twetter dan yazma ile olmuyor..Sözde değil özde olun özde..'' yorumuna Cenk Eren'den tepki geldi.



Eren, ''Mehmet bey Suriye sınırında bize ihtiyaç olursa gitmemiz gerekir.Ama anladığım kadarı ile sizler de ABD sınırları içinde olmayı seçenlerdensiniz.Benim özüm devletimin yanında durmak.Saygılar.'' diye cevap verdi.







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