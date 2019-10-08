Ünlü sanatçılardan Donald Trump'a tepki yağdı!
Türkiye'yi ekonomik yaptırımla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a ünlü sanatçılardan tepki geldi. Şarkıcı Cenk Eren, Trump'a tepki gösterirken, Başkomutan Erdoğan'ın yanında olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump,Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik olası harekatı öncesi Türkiye'ye ilişkin yaptığı son paylaşımda, "Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)." ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye'yi ekonomik yaptırımla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a ünlü sanatçı Cenk Eren'den cevap geldi.
TRUMP'A CEVAP: BAŞKOMUTAN'IN YANINDAYIM
Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Küstahça Ülkemi tehdit eden ABD ye karşı Devletimin, Ordumun ve Başkomutan Cumhurbaşkanı RECEP TAYYİP ERDOĞANIN yanındayım.'' diye cevap verdi.
TAKİPÇİSİNE HADDİNİ BİLDİRDİ
Mesajın altına ''Cenk bey sizi Suriye sınırına alalım o zaman...Twetter dan yazma ile olmuyor..Sözde değil özde olun özde..'' yorumuna Cenk Eren'den tepki geldi.
Eren, ''Mehmet bey Suriye sınırında bize ihtiyaç olursa gitmemiz gerekir.Ama anladığım kadarı ile sizler de ABD sınırları içinde olmayı seçenlerdensiniz.Benim özüm devletimin yanında durmak.Saygılar.'' diye cevap verdi.
Ünlü sanatçılardan dikkat çeken paylaşımlar;
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Hayret Atatürk'ün izinden gittiğini söyleyenlerle,Marx'ın izinden gittiğini söyliyenlerden bir ses yok.İzleri mi karıştırdılar yoksa.cevapla 08.10.2019 12:37
Kusura bakmayın ama eğer sizler vataninizi ve milletinizi seviyorsanız bu köpeklerin dolarını almayın bu ülke giderse başka T.C yok hadi gorim vatan severlericevapla 08.10.2019 11:48
Pkk desteği Deaş desteği Feto desteği tüm terör örgütleriyle kucak kucağa olan Amerika ve başkanı Trump yeter artık.Bu devlet senin kuklan değil.Bu millet senin esirin değil.Biraz değil fazlaca haddini aşıyorsun.Bu millet sana haddini bildirmesini bilir.Terör ve Süriye konusunda Hükümetimiz ve Başkanımıza sonuna kadar desdek veriyorumcevapla 08.10.2019 11:14
BİZ TÜRK MİLLETİNİN YANINDAYIZ. TÜRK ORDUSUNUN YANINDAYIZ. ÜLKE SYN ERDOĞANDAN İBARET DEĞİL. BU DOMUZ TRUMPA GEREKEN CEVAP VERİLMELİ. SOYSUZ İT.cevapla 08.10.2019 10:05
Bütün sanatçılardan aynı desteği bekliyoruz. Böylece korkup kenarda susup duran diğer sanatçılar da cesaret kazanıp ortaya çıkacaktır. Aynı hdp binası önünde eylem yapan aileler gibi. 1 ken 3 oldular 5 10 derken sayıları 100 e yaklaştı. Ayrıca adalet karşısında susan dilsiz şeytandır. Suçu işleyene ortaktır ve onun kadar suçludur.cevapla 08.10.2019 08:20
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