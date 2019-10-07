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YPG/PKK'lı teröristler korkudan sivil kıyafetle dolaşıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
YPG/PKK'LI TERÖRİSTLER KORKUDAN BAKIN NE YAPTI

’nın Ceylanpınar ilçesinin sınırında bulunan terör örgütü /’nin kontrolündeki ’nin Rasulayn kentinde ABD askerlerin çekileceğini anlayan teröristler panik halde sivil kıyafetleler dolaşmaya başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı ' la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin 'den çekilmeye başladıklarını açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (), Suriye'nin Doğusu'na yapılacak operasyon için emir bekliyor.



TERÖRİSTLER PANİK HALDE SİVİL KIYAFETLERLE DOLAŞMAYA BAŞLADI

/ kontrolündeki Rasulayn kentinde teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı.

SİNSİ PLAN!

Bölgede bir evin etrafı tellerle çevrildiği gözükürken, sınıra yaklaşık 400 metre ilerinde çadır kuran teröristler muhtemelen çadırda canlı kalkan eylemi yapacakları izlenimi verdi.
Son dakika: YPG/PKK’lı teröristlerin sinsi planı! Korkudan bunu da yaptılar SON DAKİKA: YPG/PKK’LI TERÖRİSTLERİN SİNSİ PLANI! KORKUDAN BUNU DA YAPTILAR

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MURAT MURAT

bence sivil giymeyin etek giyin etek TÜRK ORDUSU geliyor Mehmetçik geliyor çakallara karşı aslanlar geliyor kaçın kaçın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 16:05
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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