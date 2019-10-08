İsrailli siyasetçiler YPG/PKK'ya sahip çıktı
Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik olası operasyonunun gündemde olduğu bir dönemde bazı İsrailli siyasetçiler terör örgütü YPG/PKK'ya sahip çıktı.
Başbakan Binyamin Netanyahu ile kabine üyeleri Türkiye'nin muhtemel operasyonu ve ABD askeri unsurlarının Suriye sınırından çekilmesine ilişkin sessizliğini korurken, muhalefet partilerinden bazı isimler YPG/PKK'ya destek veren açıklamalarda bulundu.
Eski Eğitim Bakanı ve Yamina (Sağ) İttifakı milletvekili Naftali Bennett, Twitter'da yaptığı paylaşımında, "İsrail halkı olarak şu anda Türkiye'nin saldırısı altındaki Kürt halkına dua ediyoruz. Bundan çıkaracağımız ders çok basit: İsrail her zaman kendi kendini koruyacak. Yahudi devleti kaderini asla büyük dostumuz ABD'nin de aralarında bulunduğu başkalarının eline bırakmayacak." ifadelerini kullandı
İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakının iki numarası olan milletvekili Yair Lapid ise ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye'ye yönelik "yaptırım" tehdidinde bulunduğu tweeti alıntılayarak terör örgütüne desteğini dile getirdi.
Lapid, mesajında şunları kaydetti:
"Arkadaşlarım Lindsey Graham ile Chris Van Hollen'in Suriye'nin kuzeyinde Kürtlere yapacağı herhangi saldırıya karşılık Türkiye'ye yaptırım uygulanması ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısına katılıyorum."
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Siz yaparken iyi, biz yapinca tüükaka! Cenabi Allah sizleri, ve sizin gibi düsünenleri bildigi gibi yapsin!cevapla 08.10.2019 09:48
Siz yaparken iyi, biz yapinca tüükaka! Cenabi Allah sizleri, ve sizin gibi düsünenleri bildigi gibi yapsin!cevapla 08.10.2019 09:48
öyle uzaktan sahip çıkmayın. gelin yiyorsa bizimle savaşın. Hanya yı konya yı görün....cevapla 08.10.2019 09:47
İsrailin dış karakolu ypg . İsrail tepki vermesinde ne yapsın. İnşallah bir gün evinizde girecegizcevapla 08.10.2019 08:19
disariyi anlarim , bu chp pkk ya noluoyr onu deyin bana ,cevapla 08.10.2019 02:08
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