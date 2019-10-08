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İsrailli siyasetçiler YPG/PKK'ya sahip çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2019
İSRAİLLİ SİYASETÇİLER YPG/PKK'YA SAHİP ÇIKTI

'nin 'de Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik olası operasyonunun gündemde olduğu bir dönemde bazı İsrailli siyasetçiler terör örgütü /'ya sahip çıktı.

Başbakan ile kabine üyeleri 'nin muhtemel operasyonu ve askeri unsurlarının sınırından çekilmesine ilişkin sessizliğini korurken, muhalefet partilerinden bazı isimler /'ya destek veren açıklamalarda bulundu.

Eski Eğitim Bakanı ve Yamina (Sağ) İttifakı milletvekili Naftali Bennett, Twitter'da yaptığı paylaşımında, " halkı olarak şu anda Türkiye'nin saldırısı altındaki Kürt halkına dua ediyoruz. Bundan çıkaracağımız ders çok basit: İsrail her zaman kendi kendini koruyacak. Yahudi devleti kaderini asla büyük dostumuz ABD'nin de aralarında bulunduğu başkalarının eline bırakmayacak." ifadelerini kullandı

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakının iki numarası olan milletvekili Yair Lapid ise ABD'li Cumhuriyetçi Senatör 'ın Türkiye'ye yönelik "yaptırım" tehdidinde bulunduğu tweeti alıntılayarak terör örgütüne desteğini dile getirdi.

Lapid, mesajında şunları kaydetti:

"Arkadaşlarım Lindsey Graham ile Chris Van Hollen'in Suriye'nin kuzeyinde Kürtlere yapacağı herhangi saldırıya karşılık Türkiye'ye yaptırım uygulanması ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısına katılıyorum."

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KaraVeli&#180;54 KaraVeli´54

Siz yaparken iyi, biz yapinca tüükaka! Cenabi Allah sizleri, ve sizin gibi düsünenleri bildigi gibi yapsin!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.10.2019 09:48
KaraVeli&#180;54 KaraVeli´54

Siz yaparken iyi, biz yapinca tüükaka! Cenabi Allah sizleri, ve sizin gibi düsünenleri bildigi gibi yapsin!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 09:48
&#246;mer ismail k&#252;t&#252;kc&#252; ömer ismail kütükcü

öyle uzaktan sahip çıkmayın. gelin yiyorsa bizimle savaşın. Hanya yı konya yı görün....

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.10.2019 09:47
Akın Akın

İsrailin dış karakolu ypg . İsrail tepki vermesinde ne yapsın. İnşallah bir gün evinizde girecegiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 08.10.2019 08:19
zaza zaza

disariyi anlarim , bu chp pkk ya noluoyr onu deyin bana ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 08.10.2019 02:08
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)

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