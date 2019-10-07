Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması

Son dakika haberi.. ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması geldi. Twitter'dan mesajlarını paylaşan Trump, "Sonu olmayan bu saçma savaştan çıkmanın zamanı geldi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilme zamanı geldi. DAEŞ'le Türkiye, Suriye, İran, Rusya ve Kürtler ilgilenmeli" açıklaması yaptı.

İşte Abd Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama

"HİÇBİR AMACI OLMAYAN"

"Yılar önce ABD yalnızca 30 gün süre ile Suriye'ye gitti. Orada kaldık ve hiçbir amacı olmayan bir savaşın daha da derine çekildik. Washington'daki görevime başladığımda DEAŞ bölgenin her tarafına yayılmıştı. DEAŞ'ı tamamen bozguna uğrattık, birçoğu Avrupa'dan gelen DEAŞ'lılar esir aldık. Fakat Avrupa onları geri istemedi ve ABD'ye onları tutmasını söyledi.

"HARİKA BİR İYİLİK YAPTIK..."

Hayır dedim size harika bir iyilik yaptık ve şimdi bizden DEAŞ'lıları yüklü maliyetle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Onlar yargılamanız için orada. Yine hayır dediler. ABD'nin her zamanki gibi, NATO'da ve ticarette olduğu gibi enayi olduğunu düşündüler.

"BU SAÇMA SAVAŞTAN..."

YPG/PKK bizlerle savaştı fakat bunu yapmaları için onlara yüklü miktarda para ödendi ve ekipman verildi. Onlar onlarca yıldır Türkiye'ye karşı savaşıyor. Bu savaştan yaklaşık 3 yıldır uzak durmaya çalışıyorum fakat artık sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilmenin ve askerlerimizi eve getirmenin vakti geldi.

"KAZANMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Çıkarımıza olan her yerde savaşacağız ve yalnızca kazanmak için savaşacağız. Türkiye, Avrupa, İran, Irak, Rusya ve Kürtler şimdi durumu çözmek ve esir alınan DEAŞ'lılarla ne yapmak istediklerimi çözmek zorundalar. Hepsi DEAŞ'tan nefret ediyor ve yıllardır düşmanlar. 7 bin mil ötedeyiz ve eğer yakınımızda bir yerlere gelirlerse tekrar DEAŞ'ı defederiz."