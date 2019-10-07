Son dakika: Başkan Erdoğan: ABD çekilmeye başladı
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi basın mensuplarına gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeye ilişkin "Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." dedi. Öte yandan ABD Başkanı Trump ile yeni bir görüşme hakkında “Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu. F-35 projesi için de mesaj veren Erdoğan, “Bu uzayan bir süreç oldu. Temennim, Trump ile görüşmemizde bunu bir karara bağlamak" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair basın mensuplarına kritik açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar başlıklar şöyle;
"ABD'NİN ÇEKİLME OLAYI BAŞLAMIŞ VAZİYETTE"
Akşamki görüşmemizden sonra sayın başkanın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor. Bu yeni bir şey değil, geçmişi olan bir şey. Sayın Trump talimatını vermişti, çekilmeyi emretmişti. Ama bu gecikmişti. Dün akşamki görüşmeden sonra bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Verilmiş bir kararımız var. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Kararlılığımız sürüyor. Terör örgütlerinin tehditlerini kabul etmemiz mümkün değil.
"DEAŞ'LILARIN KONTROLÜNÜ KENDİ ELİMİZDEN ÇIKARMALIYIZ ARTIK YETTİ DİYORLAR"
Rakamlar biraz abartlı. Şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarızımız var. DEAŞ'lıların kontrolünü kendi elimizden çıkarmalıyız artık yetti diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir kendileri bir çalışma yapacaklar. Ne gibi bir adım atalım ki cezaevindeki DEAŞ'lıları derdest edelim.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD'YE ZİYARET VE F-35 AÇIKLAMASI
Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz. Washington'da bu ziyaret olacak. Yüzyüze olması işin derinliğini, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele alma fırsatımız olacak. Başlıklardan biri de F-35. Bu uzayan bir süreç oldu. Görüşmede bunu karara bağlamak istiyoruz. Ödemelerde biz aksama yapmıyoruz. 1.4 milyar dolarlık ödeme yaptık. Bu konuyu ele alacağız.
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