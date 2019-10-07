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Deprem sonrası Avcılar'da yan yatan bina mühürlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
DEPREM SONRASI AVCILAR'DA YAN YATAN BİNA MÜHÜRLENDİ

Avcılar yanında uzun zamandır yana yatık şekilde duran 40 yıllık bina 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan ihbar neticesinde belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Yana yatık duran bina havadan drone ile de görüntülendi.

Silivri açıklarında geçtiğimiz günlerde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar ilçesinde bir caminin minaresi yıkılmış çok sayıda evde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltıp mühürlenmişti. yanyol üzerinde bulunan Bahar Apartmanı ise 1999 depremi sonrasında 25-30 santim kadar yan tarafında bulunan binaya doğru eğildi. üzerinden net bir şekilde belli olan bina son depremin ardından tekrar gündeme geldi. 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden ihbar edilen bina, belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Binanın nihai sonucunun yapı denetim firmasının raporunun ardından belli olacağı öğrenildi.



Binanın yıllardır yana yatık halde olduğunu söyleyen bir vatandaş, " Son depremden sonra hasarın arttığı görülüyor. Şu anda mühürlüyorlar"dedi.
Öte yandan binanın son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde binanın bitişindeki binaya doğru yan yattığı görülüyor.

Son dakika: İstanbul depremi sonrası 40 yıllık binada korkutan görüntü SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREMİ SONRASI 40 YILLIK BİNADA KORKUTAN GÖRÜNTÜ

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FAHRİ CAN FAHRİ CAN

BU BİNA 99 DEPREMİDE BERİ BU HALDE YA DURUTOR BELEDİYE NE İŞ YAPIYOR..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 17:23
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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