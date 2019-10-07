Selahattin Demirtaş hakkında hapis cezası kararı
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hakimi, Demirtaş’a verilen hapis cezasını TCK’nın 51/1. maddesi gereğince erteledi.Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, kapatılan BDP Genel Başkanı iken 27 Aralık 2013'de partisinin Şırnak il binasında katıldığı aday tanıtım etkinliğinden dolayı "Toplantı ve gösteri yürüy��şleri kanununa muhalefet" suçundan dava açılmıştı.
Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Edirne'de tutuklu bulunan Demirtaş katılmazken avukatları hazır bulundu. Esasa ilişkin savunma yapan Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın toplantıdaki konuşmalarının aday tanıtımları ve siyasi değerlendirmeler olduğunu söyledi. Konuşma sırasında bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılması ve PKK lehine sloganlar atılmasından Demirtaş'ın sorumlu tutulamayacağını savunan avukatlar, beraat talebinde bulundu.
Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, Demirtaş'a "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hakim, Demirtaş'a verilen hapis cezasını TCK'nın 51/1. maddesi gereğince erteledi.
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