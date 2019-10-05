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Son dakika: Sınır ötesinde PKK'ya ağır darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2019 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019
SINIR ÖTESİNDE PKK'YA AĞIR DARBE

Son dakika haberi... Sınır ötesinde 'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu" denildi.

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