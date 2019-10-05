Son dakika: Sınır ötesinde PKK'ya ağır darbe
Giriş Tarihi: 05.10.2019 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019
Son dakika haberi... Sınır ötesinde PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu" denildi.
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