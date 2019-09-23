23 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Terör örgütü PKK, iş adamını kaçırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, İŞ ADAMINI KAÇIRDI

’da köklü kuyumcu esnaflarından birinin oğlu olan E.U., ticaret yaptığı yabancı uyruklu M.M.Ö. ile ’a gittiği sırada terör örgütü tarafından kaçırıldı. M.M.Ö.’nün de ortak olduğu plan dahilinde genç iş adamından 300 bin dolar fidye istendi. 53 bin dolarını bulabilen çırılçıplak soyularak fotoğrafları çekildi ve işkenceye maruz kaldı. Parayı teslim ettikten sonra serbest bırakılan genç adam, ’ye döner dönmez soluğu savcılıkta aldı.

'da köklü kuyumcu esnaflarından birinin oğlu olan E.U., ticaret yaptığı yabancı uyruklu M.M.Ö. ile 'a gittiği sırada terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. M.M.Ö.'nün de ortak olduğu iddia edilen plan dahilinde genç iş adamından 300 bin dolar fidye istendi. 53 bin dolarını bulabilen çırılçıplak soyularak fotoğrafları çekildi ve işkenceye maruz kaldı. Parayı teslim ettikten sonra serbest bırakılan genç adama şantaj devam ederken E.U., olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"GÜVENİMİ KAZANDI"

Sabah'ın haberine göre; mağdur E.U., savcılıkta verdiği ifadesinde başından geçen olayları şu şekilde anlattı: "Kapalıçarşı'da köklü ve eski kuyumcu esnaflarından birinin oğluyum. M.M.Ö. isimli şahıs yaklaşık bir ay önce benim iş yerime geldi. Benim ile ticaret yaparak güvenimi kazanmaya başladı. İş yerime sürekli gelmeye başladı. Varlıklı olduğumu anlayıp ortak ticaret yapmayı teklif etti. Çok kez görüştük, yurtdışından gelen şüpheliyi 'de ağırlamaya başladım. Sonrasında ortak olduk ve sorunsuz işleri yürüttük.

"ARACIN ÖNÜ KESİLDİ, PEŞMERGE KIYAFETLİLER İNDİ"

Şüpheli bir süre sonra beni bir işin ayrıntılarını görüşmek için Irak'ın Süleymaniye şehrine davet etti. Ben de aramızdaki ilişkiye güvenerek 22 Mart günü şüpheli ile birlikte Süleymaniye'ye gittim. Oraya gittiğimizde bir seyyar satıcıdan yemek yedik. O gideceğimiz yere bizi bırakmak üzere aracına çağırdı.

Ben, şüpheli M.M.Ö. ve satıcı araca binip biraz ilerledikten sonra bir araç aracın önünü keserek durdurdu. Olayın şokunu yaşarken şüpheli ile öndeki araçtaki kişilerin beraber hareket ettiklerini anladım. Diğer araçtan peşmerge kıyafetli yaklaşık 10 kişi indi. Silah zoruyla benim yüzüme görüşümü engelleyen bir kar maskesi taktılar. Sonra diğer araca bindirdiler. Ardından yol kenarında bulunan çiftliğe benzeyen bir binaya götürdüler.

"PKK'LIYIZ, 300 BİN DOLAR VER"

Burada PKK terör örgütü mensubu olduklarını, onlara 300 bin dolar para vermemi istediler. Böyle bir paranın bende olmadığını, bulmak için zaman vermelerini istedim. Şüpheliler hemen para veremeyeceğim için beni çırılçıplak soyup eziyet ettiler. Özellikle bel altı bölgeme vurarak beni falakaya yatırdılar. Yapılan eziyetlere dayanamayarak korku içinde bir miktar para bulabileceğimi söyledim. Bunun üzerine şüpheliler bana telefon verdiler ve parayı bulmamı istediler. Ben de iş yerinde çalışan Ö.A.'yı aradım. Zor durumda olduğumu anlatıp para bulmasını istedim. O da aynı gün 53 bin dolar buldu ve şüpheli M.M.Ö.nün aradığı kişiye parayı teslim etti.

İŞKENCE YAPIP FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER

Şüpheliler eziyet ettiği sırada beni çırılçıplak soyarak fotoğraflarımı çektiler. Önüme uyuşturucu maddeler koyarak, elime içinde mermi olmayan silah vererek fotoğraflarımı çektiler. Parayı ödemezsem bu fotoğrafları emniyete vereceklerini ve yayacaklarını söyleyerek tehdit ettiler.

Parayı aldıktan sonra bana eczaneden merhem aldılar ve sürerek tedavi ettiler. Gözlerim bağlı bir şekilde araca bindirip şehir merkezine götürdüler. Burada M.M.Ö. beni aldı yemeğe götürdü ve sonra bir eve gittik. Burada 3 koruma bizi bekledi. Ertesi gün yani 24 Mart günü Süleymaniye'ye gittiğim ve kaçırıldığım gün benden aldıkları telefonumu ve pasaportumu bana vererek serbest bıraktılar. Cebimdeki bin doları da aldıkları için biletimi ablama aldırdım.

TEHDİTLER DEVAM EDİYOR

'a döndükten sonra şüpheli beni aramaya ve tehdit etmeye devam etti. Can ve mal güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Beni arayıp artık silahlar konuşacak dedi ve tehdit etti. İzah ettiğim bu eylemler nedeniyle şüpheli M.M.Ö. ve diğer şüphelilerden şikayetçiyim."

Kabus dolu 6 yıl! PKK piknik bahanesiyle kaçırmış... KABUS DOLU 6 YIL! PKK PİKNİK BAHANESİYLE KAÇIRMIŞ...
Van'da jandarma ve MİT'ten PKK operasyonu VAN'DA JANDARMA VE MİT'TEN PKK OPERASYONU
Twitter'dan skandal! Terör örgütü PKK/YPG'ye böyle destek oldular... TWİTTER'DAN SKANDAL! TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE BÖYLE DESTEK OLDULAR...
Hatay'daki gemi yangınını PKK üstlendi! HATAY'DAKİ GEMİ YANGININI PKK ÜSTLENDİ!
PKK propagandası yapan HDP'li vekil Leyla Güven hakkında soruşturma PKK PROPAGANDASI YAPAN HDP'Lİ VEKİL LEYLA GÜVEN HAKKINDA SORUŞTURMA
İşte PKK/YPG zulmünün belgesi! 5 yaş altı 319 çocuk öldü İŞTE PKK/YPG ZULMÜNÜN BELGESİ! 5 YAŞ ALTI 319 ÇOCUK ÖLDÜ
CHP'li Murat Emir'den büyük tepki çeken sözler: Kayyum için PKK marşının okunması yeterli değil CHP'Lİ MURAT EMİR'DEN BÜYÜK TEPKİ ÇEKEN SÖZLER: KAYYUM İÇİN PKK MARŞININ OKUNMASI YETERLİ DEĞİL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN