Twitter'dan skandal! Terör örgütü PKK/YPG'ye böyle destek oldular...

Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal paylaşım platformu Twitter, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye kolu SDG'ye 'mavi tik' vererek skandal bir karara imza attı. Bu işaret, sayfanın resmi bir sayfa ve onaylı olduğu anlamına geliyor.

Sosyal paylaşım platformu Twitter skandal bir karara imza attı. Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de SDG adıyla yürüttüğü terör faaliyetlerinin ardından şimdi de Twitter'dan aldığı destekle sosyal medyada kendine yer buldu.

TWITTER ONAYLADI



YPG'nin Twitter sayfasına, "mavi tik" verildi. Bu işaret, sayfanın resmi bir sayfa ve onaylı olduğu anlamına geliyor. YPG, böylece Twitter'da sayfaya yapılan bildirimlere ve şikayetlere karşı da elini güçlendirmiş oldu.





