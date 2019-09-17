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Twitter'dan skandal! Terör örgütü PKK/YPG'ye böyle destek oldular...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
TWİTTER'DAN SKANDAL! YPG'YE BÖYLE DESTEK OLDULAR...

Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal paylaşım platformu , terör örgütü /'nın Suriye kolu SDG'ye 'mavi tik' vererek skandal bir karara imza attı. Bu işaret, sayfanın resmi bir sayfa ve onaylı olduğu anlamına geliyor.

Sosyal paylaşım platformu skandal bir karara imza attı. Terör örgütü / Suriye'de SDG adıyla yürüttüğü terör faaliyetlerinin ardından şimdi de Twitter'dan aldığı destekle sosyal medyada kendine yer buldu.

TWITTER ONAYLADI

YPG'nin Twitter sayfasına, "mavi tik" verildi. Bu işaret, sayfanın resmi bir sayfa ve onaylı olduğu anlamına geliyor. YPG, böylece Twitter'da sayfaya yapılan bildirimlere ve şikayetlere karşı da elini güçlendirmiş oldu.


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