'Diyarbakır annesi' Yıldız Ballı'dan PKK ve uzantısı HDP'ye isyan: Kızımın ölüsünü ya da dirisini versinler!

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 24'üncü gününde de sürüyor. Feryatları yürekleri dağlayan acılı annelerden Yıldız Ballı, PKK ve siyasi uzantısı HDP’ye yüklenerek, “Bırakın içeri gireyim, ölüsünü dirisini versinler kızımın” dedi.

Diyarbakır'daki büyük ses getiren eyleme Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 16 yaşında dağa kaçırılan kızı için evlat nöbeti sürdürüyor. Acılı anne Ballı, HDP il binası önünde süren oturma eyleminin 24'üncü gününde de tepkisini yeniden dile getirdi.





"KIZIMIN ÖLÜSÜNÜ YA DA DİRİSİNİ VERSİNLER"



Anne Ballı, "Bırakın içeri gireyim, ölüsünü dirisini versinler kızımın" sözleriyle terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı olan HDP'ye yüklendi.

Evlat nöbeti tutan Yıldız Ballı'yı bölgedeki polisler teselli etmeye çalıştı.







Yıldız Ballı, 19 Eylülde eylemine başlamış ve 16 yaşında dağa kaçırılan kızı için Konya'dan gelmişti.



Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan "Diyarbakır annesi" Ballı o tarihten itibaren evladından haber alamadığını söylemişti.



