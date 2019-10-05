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Doğu Akdeniz'de 'Yavuz'dan yeni haber

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2019
DOĞU AKDENİZ'DE 'YAVUZ'DAN YENİ HABER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , sondaj gemisinin 'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisinin 'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

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