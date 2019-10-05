Doğu Akdeniz'de 'Yavuz'dan yeni haber
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştığını bildirdi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah." ifadelerini kullandı.
Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.
Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) 5 Ekim 2019
Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah. pic.twitter.com/w4XuYCT9AH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması
- Tunceli'de 2 terörist öldürüldü
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklaması
- Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye sert sözler!
- Başkan Erdoğan'ın imzasıyla korumaya alındı!
- MHP'den sert tepki: "Türkiye'ye tuzak kuranlarla hesaplaşacağız"
- Haluk Bayraktar'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki
- Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
- Sınır ötesinde PKK'ya ağır darbe
- Rota korkuttu! Acil toplantı yaptılar
- Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim?
- Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu?
- Mahmut Paşa kimdir? Mahmut Paşa ölümü nasıl? İşte, Mahmut Paşa’nın tarihteki yeri
- Volkswagen Manisa iş başvurusu nasıl yapılır? Volkswagen Manisa fabrikası nereye kurulacak?
- Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? 2019 JGK uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları!
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır?
- Hercai 15. bölüm izle! Hercai 15. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Taşıt kredisi hangi araçlara veriliyor? 0.49-0.69 taşıt kredisi faiz oranları hesaplama! İşte araçların fiyat listesi!
- Ece Çeşmioğlu kimdir? Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında?
- Meme kanserinin belirtileri neler? Sağlık Bakanlığı’ndan meme kanseri taraması
- En az 350 TL taksitle ev müjdesi… TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ’den dar gelirli ailelere büyük destek!
- YSK’dan 255 personel alımı müjdesi! YSK personel alımı başvuru şartları nelerdir? YSK personel alımı ne zaman?