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02.10.2019
A Haber Fırat'ın doğusunu görüntüledi! İşte PKK/PYD’li teröristlerin kirli oyunu!
Başkan Erdoğan’ın dün “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle yinelediği Fırat’ın doğusuna olası operasyon kapıda… A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş ile kameraman Mehmet Ali Bağ, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rasulayn'ı görüntüledi. Teröristlerin bölgeden sivillerini kaçışını engellemek için toprak yığınları oluşturduğu kameralara yansıdı.
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