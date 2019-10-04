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Ergenekon davası savcısına FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
YARGITAY ONADI! O İSME 7 YIL CEZA...

Gelen son dakika haberine göre; Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ergenekon davası savcısı 'e üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen, "Ergenekon" davası eski duruşma savcısı tutuklu sanık 'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

FETÖ'CÜ OLDUĞUNU KABUL ETMEMİŞTİ

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Pekgüzel, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmıştı.

Karar aşamasına gelindiği belirtilerek son sözleri sorulan sanık Pekgüzel, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını iddia ederek, "Mahkemeye gelen belgeleri kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." demişti.

YARGITAY ONADI

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Pekgüzel'i 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'e FETÖ üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

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