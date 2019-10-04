Ergenekon davası savcısına FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası
Gelen son dakika haberine göre; Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'e FETÖ üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen, "Ergenekon" davası eski duruşma savcısı tutuklu sanık Mehmet Ali Pekgüzel'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
FETÖ'CÜ OLDUĞUNU KABUL ETMEMİŞTİ
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Pekgüzel, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmıştı.
Karar aşamasına gelindiği belirtilerek son sözleri sorulan sanık Pekgüzel, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını iddia ederek, "Mahkemeye gelen belgeleri kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." demişti.
YARGITAY ONADI
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanık Pekgüzel'i 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'e FETÖ üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!
- ALES sonuçları açıklandı
- Az önce duyuruldu! Suriye'de 3 fakülte kurulacak
- Rumlar haddini aştı! Tehdit ediyorlar...
- Fırat’ın doğusunda 3. kara devriyesi
- Son dakika! Türkiye'den Fransa'ya tepki: Kabul edilemez
- Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde önemli gelişme!
- Eylül ayında 184 terörist öldürüldü
- Bağcılar'da vinç devrildi
- Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında son durum
- Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? MHP’den Bahçeli için son açıklama!
- Meizu Note 8 özellikleri nelerdir? BİM’de satılan Meizu Note 8 teknik özellikleri!
- Öğrencileri tatil heyecanı sardı! İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili için geri sayım…
- Isaac Promise kimdir, kaç yaşında? Isaac Promise ölüm sebebi nedir?
- Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 38. son bölüm tek parça izle! - ATV
- Beşiktaş Wolverhampton maçı radyodan dinle! UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı radyo yayını var mı?
- Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
- Seksenler yeniden ekranlara dönüyor! Seksenler ne zaman başlıyor?
- 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç?
- Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği ne demek?
- OGM sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları saat kaçta açıklanacak?