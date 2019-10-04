Rum yönetiminden 'Yavuz' tehdidi: Personeli tutuklama emri çıkartırız

Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına yeniden başlayan Yavuz gemisinin 'çalışmalarını derhal durdurması' çağrısı yaparak yine haddini aştı. Rum yönetimi ayrıca Yavuz Sondaj gemisinde çalışanlarını tutuklama emri çıkarmakla tehdit etti.

Kıbrıs'ta Karpaz bölgesi açıklarındaki sondaj çalışmalarını tamamladıktan sonra Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisi önceki gün yeniden Doğu Akdeniz'e açıldı. Yavuz sondaj gemisinin 7'nci parsel olarak bilinen bölgede demirlemesi Rumların tepkisini çekti.

TUTUKLAMA EMRİ TEHDİDİ

Rum yönetimi yine haddini aşan bir açıklama yayımladı. Yavuz sondaj gemisinde çalışanları 'uluslararası tutuklama kararı çıkarmakla' tehdit eden Rum yönetimi, "Türkiye'nin kıta sahanlığımız içerisindeki sondaj yapma niyetini şiddetle kınıyoruz" dedi.

HADLERİNİ AŞTILAR

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine aykırı olduğu öne sürülen açıklamada şunlar kaydedildi;

"Türkiye, 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı göstermelidir. Türkiye'nin bu tutumu, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun çağrılarını hiçe saymadır. Türkiye, yasa dışı faaliyetlerini derhal sona erdirmelidir. Tüm araştırma gemilerini geri çekmelidir."