Rum yönetiminden 'Yavuz' tehdidi: Personeli tutuklama emri çıkartırız
Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına yeniden başlayan Yavuz gemisinin 'çalışmalarını derhal durdurması' çağrısı yaparak yine haddini aştı. Rum yönetimi ayrıca Yavuz Sondaj gemisinde çalışanlarını tutuklama emri çıkarmakla tehdit etti.
Kıbrıs'ta Karpaz bölgesi açıklarındaki sondaj çalışmalarını tamamladıktan sonra Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisi önceki gün yeniden Doğu Akdeniz'e açıldı. Yavuz sondaj gemisinin 7'nci parsel olarak bilinen bölgede demirlemesi Rumların tepkisini çekti.
TUTUKLAMA EMRİ TEHDİDİ
Rum yönetimi yine haddini aşan bir açıklama yayımladı. Yavuz sondaj gemisinde çalışanları 'uluslararası tutuklama kararı çıkarmakla' tehdit eden Rum yönetimi, "Türkiye'nin kıta sahanlığımız içerisindeki sondaj yapma niyetini şiddetle kınıyoruz" dedi.
HADLERİNİ AŞTILAR
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine aykırı olduğu öne sürülen açıklamada şunlar kaydedildi;
"Türkiye, 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı göstermelidir. Türkiye'nin bu tutumu, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun çağrılarını hiçe saymadır. Türkiye, yasa dışı faaliyetlerini derhal sona erdirmelidir. Tüm araştırma gemilerini geri çekmelidir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Fırat’ın doğusunda 3. kara devriyesi
- Son dakika! Türkiye'den Fransa'ya tepki: Kabul edilemez
- Eylül ayında 184 terörist öldürüldü
- Az önce duyuruldu! Suriye'de 3 fakülte kurulacak
- İstanbul’a gelen kargo uçağı düştü!
- Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında son durum
- Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde önemli gelişme!
- Yargıtay onadı! O isme 7 yıl ceza...
- Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!
- Bağcılar'da vinç devrildi
- Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? MHP’den Bahçeli için son açıklama!
- Meizu Note 8 özellikleri nelerdir? BİM’de satılan Meizu Note 8 teknik özellikleri!
- Öğrencileri tatil heyecanı sardı! İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili için geri sayım…
- Isaac Promise kimdir, kaç yaşında? Isaac Promise ölüm sebebi nedir?
- Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 38. son bölüm tek parça izle! - ATV
- Beşiktaş Wolverhampton maçı radyodan dinle! UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı radyo yayını var mı?
- Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
- Seksenler yeniden ekranlara dönüyor! Seksenler ne zaman başlıyor?
- 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç?
- Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği ne demek?
- OGM sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları saat kaçta açıklanacak?