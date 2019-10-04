Son dakika! Türkiye'den Fransa'ya tepki: Kabul edilemez

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da sığınmacı toplantısıyla ilgili, "Toplantının verimli geçtiğini söyleyebiliriz." dedi. Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Macron'un Türkiye'yi suçlaması kabul edilemez." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Sığınmacı Toplantısı'nda açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini gördük ama sözlerin de tutulması gerekiyor. Macron'un Türkiye'yi suçlaması kabul edilemez.