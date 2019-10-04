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Son dakika! Türkiye'den Fransa'ya tepki: Kabul edilemez

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
SON DAKİKA! TÜRKİYE'DEN FRANSA'YA TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , Ankara'da sığınmacı toplantısıyla ilgili, "Toplantının verimli geçtiğini söyleyebiliriz." dedi. Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Macron'un Türkiye'yi suçlaması kabul edilemez." dedi.

Dışişleri Bakanı , Ankara'da Sığınmacı Toplantısı'nda açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini gördük ama sözlerin de tutulması gerekiyor. Macron'un Türkiye'yi suçlaması kabul edilemez.

Ayrıntılar geliyor...


Türkiye'den Fransa'ya tepki: Kabul edilemez TÜRKİYE'DEN FRANSA'YA TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

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