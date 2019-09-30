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Mardin'de Roger kod adlı terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
ROGER KOD ADLI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

'de düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi. Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin "Roger" kod adlı Fırat Şimdi olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler Artuklu ilçesinde ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda "Roger" kod adlı terörist Fırat Şimdi etkisiz hale getirildi.

AA

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