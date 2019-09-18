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Van'da jandarma ve MİT'ten PKK operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
JANDARMA VE MİT'TEN PKK OPERASYONU

'ın Çatak ilçesinde, terör örgütü 'ya yönelik "Kıran-Şehit GK " operasyonunda 2 el yapımı düzeneği ve yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü 'nın sığınak ve barınaklarının tespit edilmesi amacıyla Milli İstihbarat Teşkilatı () Bölge Daire Başkanlığının katkılarıyla Çatak ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

İlçenin Toyga Mahallesi Merkuşan ve Aruh yaylasında yürütülen "Kıran-Şehit GK " operasyonunda 2 el yapımı düzeneği ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Açıklamada, bölgede huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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