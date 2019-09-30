İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, kente uyuşturucu madde getirmeye çalışan bir şüpheli ile polis ekipleri arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kullandığı minibüste yapılan incelemede, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin kente minibüs ile uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine istihbaratı değerlendiren ekipler, 35 KZ 245 plakalı minibüsü yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Daha Fazla Gör
- Yazar Mahmut Övür'den CHP'yi köşeye sıkıştıran soru: Suriye’deki 26 ABD üssü CHP’yi rahatsız etmiyor mu?
- İran'dan son dakika açıklaması: Teyakkuza geçiyoruz
- Metin Feyzioğlu: Terör örgütünü yürekten lanetlemeyenle işimiz olmaz
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Polis olmanın şartları değişiyor...
- Teröristlerin ifadeleri ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış
- ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor
- Son dakika: Muğla Marmaris'te deprem
- CHP'li belediyeler toplanma alanlarını ranta peşkeş çekmiş!
- İstanbul Fatih'te korkutan yangın
- Son dakika: Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması öldürüldü
- Yunan ordusundan asker olmak isteyenlere şoke eden yanıt!
- Son dakika: Meteorolojiden flaş sağanak uyarısı! Rize, Trabzon ve Artvin...