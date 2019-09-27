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Son dakika: Kandil'de PKK hedefleri vuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
KANDİL'E YENİ OPERASYON

Son dakika haberi... TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla 'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 ’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.

PKK'lı teröristlerin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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