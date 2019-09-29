Son dakika: Muğla Marmaris'te deprem
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklamasına göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depremin Marmaris'in 89,03 kilometre açığındaki depremin 15,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.50'de, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinin 89,03 kilometre açığındaki depremin 15,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Erdoğan'dan kritik diplomasi trafiği
- Diriliş Ertuğrul yapımcısından yeni dizi geliyor... Celaleddin Harezmşah kimdir?
- CHP'li belediyeler toplanma alanlarını ranta peşkeş çekmiş!
- Yine CHP yine skandal! HDP’den farkları kalmadı...
- Batman Valiliğinden provokasyona yanıt
- Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Deprem kahini Frank Hoogerbeets’den 5.8'lik İstanbul depremi sonrası bir Türkçe tweet daha!
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık karnesi
- Marmara'da bir deprem daha
- Mehmetçik PYD’yi Tel Rıfat’ta bombardımana tuttu!
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Muğla Marmaris'te deprem
- CHP'li belediyeler toplanma alanlarını ranta peşkeş çekmiş!
- İstanbul Fatih'te korkutan yangın
- Son dakika: Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması öldürüldü
- Yunan ordusundan asker olmak isteyenlere şoke eden yanıt!
- Son dakika: Meteorolojiden flaş sağanak uyarısı! Rize, Trabzon ve Artvin...
- Katar Havayolları 13 bin lira maaşla hostes arıyor
- Çalışan anneleri ilgilendiren haber! Eğer işvereniniz bunu yapmazsa tazminat alırsınız...
- Başkan Erdoğan'dan kritik diplomasi trafiği
- ODTÜ'den İstanbul depremi için kritik açıklama
- İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık karnesi
- İzmir'de trafik kazası: Yaralılar var