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Son dakika: Muğla Marmaris'te deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
MUĞLA MARMARİS'TE DEPREM

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () açıklamasına göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Korkutan depremin Marmaris'in 89,03 kilometre açığındaki depremin 15,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.50'de, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinin 89,03 kilometre açığındaki depremin 15,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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