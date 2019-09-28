Şiddetli deprem sonrası Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı
Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Avcılar'da yapılan incelemelerde bir bina için daha tahliye kararı verildi. 3 bloktan oluşan, zeminde iş yerleri ve dershane bulunan büyük binada bulunanlara ev ve iş yerlerini tahliye etmeleri için yarın akşama kadar süre tanındı.
İstanbul'da perşembe günü saat 14.00 sularında yaşanan ve büyük paniğe yol açıp insanların parklarda sokaklarda kalmasına neden olan 5,8 şiddetindeki depremin ardından Avcılar'da binaların incelemesi devam ediyor.
İNCELEME YAPTI
Bu binalar arasında bulunan Merkez Mahallesi'ndeki Cami Sokak üzerindeki 3 bloktan oluşan Öncel Apartmanı'nda ekipler inceleme yaptı.
HASAR TESPİT EDİLDİ
İnceleme sonunda 1999 depreminde risk oluşturduğu görülen ve güçlendirme çalışması yapılan Öncel Apartmanı'nın birbirine bitişik, yanında çocuk parkı bulunan A, B ve C bloklarının bodrumundaki kolon ve kirişlerde hasar bulunduğu belirlendi.
MÜHÜRLENECEK
Ekipler bunun üzerine aralarında dershanenin de yer aldığı çok sayıda iş yeri bulunan bodrum katı ile birlikte 9 katlı binanın tahliye için yarın akşama kadar süre verildi. Bu sürenin ardından binanın mühürleneceği ifade edildi.
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