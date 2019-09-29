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Marmara'da bir deprem daha! İstanbul da sallandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
MARMARA'DA BİR DEPREM DAHA

Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin 3,3 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Yalova açıklarında oluşan depremin, İstanbul'dan da hissedildiği ifade edildi.

Marmara Denizi'nde saat 09.10'da Yalova açıklarında deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken, AFAD depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.

Yerin 10.6 km derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.

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