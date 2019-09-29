Batman'da Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiği iddiası
Giriş Tarihi: 29.09.2019
Batman Valiliğince, Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahalede bulunduğu iddiası yalanlandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiğine ilişkin yer alan ve kısa sürede yayılan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten ibarettir." ifadelerine yer verildi.
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