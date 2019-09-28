Son dakika: Amasya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Amasya'da 3.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Amasya'da saat 22.09'da 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 3 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre ise Amasya'daki depremin şiddeti 3.3 olarak açıklandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.09.28 22:09:44 40.7068 35.3072 3.0 -.- 3.4 3.3 PEKMEZCI-MERZIFON (AMASYA) İlksel
2019.09.28 21:49:06 40.8767 28.2090 9.9 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 20:45:20 38.1903 26.6468 6.9 -.- 1.3 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel
2019.09.28 19:22:19 35.2950 30.6970 22.5 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.28 19:17:11 38.9765 25.4620 4.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.28 17:54:59 39.1007 29.0285 7.5 -.- 1.8 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.09.28 17:28:38 40.8703 28.2270 8.1 -.- 3.0 2.9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 17:05:39 36.2155 27.6938 8.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.28 16:53:03 36.2127 27.7015 7.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.28 16:44:10 36.2172 27.6923 4.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.28 16:40:37 36.2077 27.7200 5.0 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.28 15:35:29 41.2037 39.1383 22.5 -.- 3.1 2.9 EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ) İlksel
2019.09.28 15:35:22 37.2502 27.8795 5.2 -.- 1.3 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.09.28 15:34:56 40.8787 28.2415 7.2 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 15:34:11 36.4697 26.4155 19.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.28 15:29:51 38.6862 39.8575 7.3 -.- 3.0 3.1 SEYDILI-PALU (ELAZIG) İlksel
2019.09.28 14:40:24 38.9983 25.8570 2.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
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