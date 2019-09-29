29 Eylül 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Teröristlerin ifadeleri ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
HDP, PKK'NIN KAYIT BÜROSU GİBİ ÇALIŞMIŞ

Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşma ümidiyle İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, yakın zamanda terör örgütü /'dan kaçan veya yakalanan teröristlerin ifadeleri, HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.

Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşma ümidiyle İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, yakın zamanda terör örgütü /'dan kaçan veya yakalanan teröristlerin ifadeleri, HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.

Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini devam ettirmede en önemli kaynağı "insan" olarak gördüğü biliniyor.

HDP'nin de bu kaynağa ulaşmada ve kırsala katılıma ikna etmede gerekli ideolojik ortamın hazırlanmasına ilişkin rolü, teröristlerin ifadeleriyle ortaya çıktı.

PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışan HDP, birçok genci kandırarak terör örgütünün kamplarına götürdü.

Güvenlik güçlerine geçen yıl teslim olan 17 yaşındaki "N.K" kod adlı terörist D.Ç, ifadesinde, 2015'te bir arkadaşıyla PKK terör örgütüne katılmaya karar verdiğini, bu amaçla HDP Taksim ilçe binasına gittiklerini söyledi.

İki erkek ve iki kadın teröristle, bir hafta HDP İstanbul Taksim ilçe binasında kaldıklarını belirten D.Ç, "Örgüte katılmak üzere bir hafta sonunda otobüs ile Diyarbakır'a gittik. HDP Diyarbakır il binasında kimliklerimiz alındı. Daha sonra bir araçla Şırnak'ın Uludere bölgesine götürüldük. Kurye biriminde bulunan bir örgüt mensubuyla Irak sınırını geçerek 13 yaşında örgüte katıldım." ifadelerini kullandı.

"TERÖRİST BENİ HDP İLÇE BİNASINA GÖNDERDİ"

Güvenlik güçlerine teslim olan 24 yaşındaki "K.K" kod adlı terörist M.A, İstanbul'un Maltepe ilçesinde garson olarak çalıştığını, oradaki bir arkadaşının HDP Gençlik Kolları üyesi olduğunu ve örgüte katılması için sürekli propaganda yaptığını söyledi.

Arkadaşının kendisini en sonunda ikna ettiğini ifade eden M.A, şunları söyledi:

"HDP Gençlik Kollarında görevli bir teröristle buluştuk. Bu örgüt mensubuyla HDP Taksim ilçe binasına giderek orada örgüte eleman temin eden bir görevliyle bir araya geldik. Bu kişi benim otobüs biletimi aldı ve HDP'nin Diyarbakır'ın Bağlar ilçe binasına gönderdi. Burada başka bir örgüt mensubuyla buluştum. İsmini bilmediğim, HDP'nin il ya da ilçe başkanı olarak tanıtılan bir kişinin evine götürüldüm. Aynı evde örgüte yeni katılan 2 kişi daha vardı. Bunlarla beraber Şırnak'ın Cizre ilçesine götürüldük ve oradan PKK'nın Suriye'deki Zap barınma alanına gönderildik."

Terör örgütü PYD yandaşları CHP konferansında! |Video TERÖR ÖRGÜTÜ PYD YANDAŞLARI CHP KONFERANSINDA! |VİDEO

"HDP İLÇE BİNASINA GÖTÜRÜLDÜM"

Güvenlik güçlerine geçen yıl teslim olan 19 yaşındaki "B.M" kod adlı terörist M.K, PKK'ya katılmak üzere HDP'nin İstanbul Sultangazi ilçe binasına giderek parti görevlisiyle irtibat kurduğunu dile getirdi.

Bu kişinin kendisine harçlık verdiğini ve Bitlis'e otobüs bileti aldığını belirten M.K, "Bitlis'in Güroymak ilçesindeki bir evin adresini verdiler. Burada beni başka bir terörist karşıladı. Güroymak HDP ilçe binasına götürüldüm. Buradan bir arabayla Güroymak kırsalına götürülerek örgüt mensuplarına teslim edildim." dedi.

"HDP'DE ÇALIŞAN BİR TERÖRİSTLE İLETİŞİME GEÇMEMİ İSTEDİLER"

Güvenlik güçlerince 2017'de yakalanan "V.R." kod adlı terörist E.K, ifadesinde, HDP'nin İstanbul Sultanbeyli'deki ilçe binasına giderek örgüte katılmak istediğini söylediğini, buradaki partililerin yönlendirmesiyle Sarıgazi'deki bir eve gittiğini anlattı.

Bu evde teröristlerin kendisine, HDP Diyarbakır il binasında çalışan bir teröristle iletişime geçmesini istediklerini anlatan E.K, "Diyarbakır'a geldikten sonra burada bir hafta bekletildim. Örgüte yeni katılan dört kişiyle Şırnak'ın Cizre ilçesine gönderildim. Burada bir terörist bizi karşıladı ve sınırı geçerek Suriye'ye götürüldük." ifadesini kullandı. Kaynak: AA

Teslim olan PKK'lı terörist HDP ve PKK'nın kirli ilişkisini gözler önüne serdi TESLİM OLAN PKK'LI TERÖRİST HDP VE PKK'NIN KİRLİ İLİŞKİSİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbetine katılan aile sayısı 47 oldu HDP DİYARBAKIR İL BİNASI ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİNE KATILAN AİLE SAYISI 47 OLDU
FETÖ, PKK, CHP, HDP VE SP Berlin’de buluştu! Skandal toplantı FETÖ, PKK, CHP, HDP VE SP BERLİN’DE BULUŞTU! SKANDAL TOPLANTI
Teslim olan terörist itiraf etti: HDP binasına gittik sonra bizi YPG'ye götürdüler TESLİM OLAN TERÖRİST İTİRAF ETTİ: HDP BİNASINA GİTTİK SONRA BİZİ YPG'YE GÖTÜRDÜLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN