Deprem kahini Frank Hoogerbeets’den 5.8'lik İstanbul depremi sonrası bir Türkçe tweet daha!

İstanbul'da meydana gelen depremler herkesi korkuttu! İstanbul'da bugün 5.8'lik deprem meydana geldi. Ardından dünyaca ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets olası büyük İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kendini yeni nesil deprem kahini olarak Frank Hoogerbeets, resmi Twitter hesabından İstanbul ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Önceki gün Türkçe tweet atarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunan Hoogerbeets, yine bir Türkçe paylaşımda bulundu. Öte yandan, yaşanması muhtemele depremler ile ilgili de uyarılarda bulunan Hoogerbeets, İstanbul'daki vatandaşların sakin kalması gerektiklerini vurguladı.