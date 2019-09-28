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Deprem kahini Frank Hoogerbeets’den 5.8'lik İstanbul depremi sonrası bir Türkçe tweet daha!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2019
DEPREM KAHİNİ FRANK HOOGERBEETS’DEN 5.8'LİK İSTANBUL DEPREMİ SONRASI BİR TÜRKÇE TWEET DAHA!

'da meydana gelen depremler herkesi korkuttu! İstanbul'da bugün 5.8'lik meydana geldi. Ardından dünyaca ünlü deprem kahini olası büyük İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kendini yeni nesil deprem kahini olarak Frank Hoogerbeets, resmi Twitter hesabından İstanbul ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü uzmanı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Önceki gün Türkçe tweet atarak 'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunan Hoogerbeets, yine bir Türkçe paylaşımda bulundu. Öte yandan, yaşanması muhtemele depremler ile ilgili de uyarılarda bulunan Hoogerbeets, İstanbul'daki vatandaşların sakin kalması gerektiklerini vurguladı.

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