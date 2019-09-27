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Başkan Erdoğan, FOX News sunucu Bret Baier'e haddini bildirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, FOX NEWS SUNUCU BRET BAİER'E HADDİNİ BİLDİRDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FOX News sunucusu Bret Baier'ın en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğunu söylemesi üzerine "Bakın ne diyorum, devlete karşı darbe girişiminde bulunan bir DEA�� mensubu kişi, gazeteci diye serbest kalsa ABD’de buna ne dersiniz? İyi yaptı, doğru yaptı diyebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

Başakn Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yayın yapan FOX News kanalında Bret Baier'ın sorularını yanıtladı. Bret Baier, Erdoğan'a Türkiye'de çok sayıda gazetecinin tutuklu olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan bu sözler üzerine, ""Bakın ne diyorum, devlete karşı darbe girişiminde bulunan bir DEAŞ mensubu kişi, gazeteci diye serbest kalsa ABD'de buna ne dersiniz? İyi yaptı, doğru yaptı diyebilir misiniz?" dedi.

GEREKEN CEVABI VERDİ

Amerikalı gazetecinin, tutuklu gazetecilerin sayısının en fazla olduğu ülke olarak Türkiye'yi göstermesi üzerine Başkan Erdoğan, gerekli cevabı verdi.

"GAZETECİ GİBİ KONUŞUN"

"Siz şu anda yargı mensubu gibi konuşuyorsunuz. Gazeteci gibi değil." diye sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı, "Bir defa bu noktada gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın. Bakın ne diyorum, devlete karşı darbe girişiminde bulunan bir DEAŞ mensubu kişi, gazeteci diye serbest kalsa ABD'de buna ne dersiniz? İyi yaptı, doğru yaptı diyebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

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