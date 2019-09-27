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Deprem için hazırlanan mobil uygulama hayat kurtaracak! İndirilme rekoru kırıyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
DEPREM İÇİN HAZIRLANAN MOBİL UYGULAMA HAYAT KURTARACAK!

İstanbul'daki deprem sonrası telefon hatlarının kesilmesi büyük panik yaratmıştı. Sevdiklerine ulaşamayanlar korkuları kadar da öfkelendi. Hazırlanan bir mesajlaşma uygulaması internet olmadan da çalışacak. Özellikle son dönemde depremlerin artmasıyla hayat kurtaracak program binlerce kez indirildi.

İstanbul'daki deprem sonrası telefon hatlarının kesilmesi büyük panik yaratmıştı. Sevdiklerine ulaşamayanlar korkuları kadar da öfkelendi. Hazırlanan bir mesajlaşma uygulaması internet olmadan da çalışacak. Özellikle son dönemde depremlerin artmasıyla hayat kurtaracak program binlerce kez indirildi.

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