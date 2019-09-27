Hasarlı bina sayısı açıklandı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yaptı. Oktay, "İstanbul'da hasar ihbarı yapılan 55 okul incelendi. 473 hasarlı bina ihbarı geldi. 34 yaralıdan 10'unun tedavisi sürüyor. 188 artçı deprem daha yaşadık." dedi.