Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli’den uyarı… İstanbul büyük deprem ne zaman?

Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen depremin ardından İstanbul büyük deprem ne zaman sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Kandilli’den büyük deprem açıklaması yapıldı. Prof. Dr. Haluk Özener yaptığı açıklamada çok önemli uyarılarda bulundu. Özener; “Depremleri takip ediyoruz. Deprem aktivitelerin nereye doğru kaydığını ve ne ifade ettiğini çok yakından takip ediyoruz.” diye konuştu. Peki, büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul depremiyle ilgili yapılan son açıklamalar haberimizde…

İstanbul büyük deprem ne zaman? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak sorusuna milyonlarca İstanbullu yanıt arıyor. 1999 Marmara Depremi'nin ardından uzmanlar tarafından olacağı şeklinde uyarısı yapılan büyük İstanbul depreminin uyarısı dün verildi. 5.8 şiddetinde Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından vatandaşlar büyük korku yaşadı. Uzmanlara göre ise büyük deprem henüz yaşanmadı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, büyük İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul büyük deprem ne zaman? İşte beklenen büyük depremle ilgili önemli açıklamalar…

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Özener açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Son 30 yıldaki 4 ve 4.5'luk depremlere bakarsak daha çok doğu ve batı segmentinde olduğunu görüyoruz. Orta segment 1766 depreminin olduğu yer. 200'ün üzerinde deprem kaydettik dünden bu yana. Son 4 depreme dikkatinizi çekmek istiyorum. 5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımızda artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Kandilli olarak burada yapmamız gereken artçı şokları izlemek ve gelişimini takip etmek.

Dün olan deprem 5.7 yine kuzeyde oldu ondan sonra olan artçıların biri ana fayda diğeri kuzeyde olan deprem. 7 gün 24 saat deprem aktivitesini izliyoruz. Bu depremlerin ne tarafa doğru hareket ettiğini de takip ediyoruz. Herhangi bir ekstra bir durum olduğu zaman örneğin ana faya yaklaşması gibi.

"BİR SONA DOĞRU YAKLAŞIYORUZ"

Depremleri takip ediyoruz. Deprem aktivitelerin nereye doğru kaydığını ve ne ifade ettiğini çok yakından takip ediyoruz. Öncelikle Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu gerçeği kabul ederken psikolojimizi de bozmamız gerekiyor. Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı.

Özellikle Marmara için de bir çok bilim insanı 1999 depreminin ardından bir sonraki depremin Marmara'da gerçekleşeceği. Depremin kaç büyüklüğünde olacağı ve ne zaman olacağı veya olmayacağı konusu halk önünde tartışılmamalı. Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Şu saatte olacak şu gün olacak gibi konuları vatandaşlarımız gündeminden çıkarıp deprem bilincinde yaşaması gerekiyor. Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim ama zaman vermemiz mümkün değil.

CANLI YAYINDA DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 5.8'lik İstanbul depreminin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunurken Silivri açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Özener açıklamalarına devam ederken bir anda sirenler çalmaya başladı. Bunun üzerine Özener, "Şu anda da bir deprem oluyor. Otomatik çözüm makineleri alıyor. 7 gün 24 saat görev yapan uzman sismolog arkadaşlarımız, depremi hassas bir şekilde çözecekler" dedi.

"7'NİN ÜZERİNDE OLACAK"

İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen depremin 7'nin üzerinde olacağını söyleyen Özener, "Aktivitenina ana faya doğru yaklaştığını gözlemliyoruz. Bu nedenle bilimsel olarak böyle bir depremin gerçekleşmesi kesin" diyerek büyük depremin habercisi oldu.

SİLİVRİ'DE KORKUTAN GÖRÜNTÜ

İstanbul Silivri'de 5,8 büyüklüğünde deprem sonrasında çok sayıda vatandaş geceyi sokakta geçirirken çevrede oluşan hasarlar günün ilk ışıklarıyla birlikte kendisini ortaya çıkardı.

Silivri Yoğurtçu Parkı'nda her gün onlarca kişinin kullandığı yürüyüş parkurunda daha önceden ufak çatlaklar bulunan zemin dünkü deprem sonrasında belirginleşerek metrelerce uzadığı görüldü.

Aynı parkın içerisinde bulunan ve vatandaşların afet durumunda toplanma yeri olarak kullanılan yeşillik alan içerisinde de daha önceden belli belirsiz olan çatlaklar dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında büyüyerek vatandaşları tedirgin etti. Dün gece çok sayıda vatandaşın evine gitmek yerine bu parkta kaldığı öğrenilirken, belediye ekipleri çatlaklar ile ilgili çalışma başlattı.

DEPREM ANI VE SONRASINDA TELEFON NASIL KULLANILIR?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmanın tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "Mesajlaşarak haberleşilirse şebekede trafik olmaz ve ses kanalı şebekelerde kullanılır hale gelir. Bu da ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarının kriz anlarında sesli görüşme yapabilmesini sağlar." dedi.

İstanbul'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında telefon şebekelerinde sorun yaşanmaya başladı ve çok sayıda kullanıcı sesli arama gerçekleştiremedi.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, deprem sonrası şebekelerde problem yaşanmasının temel sebebinin, çok sayıda kullanıcının aynı anda sesli arama yapma talebinde bulunması olduğunu söyledi.

"SİSTEM KENDİNİ KAPATMIŞ OLABİLİR"

Deprem esnasında sallantılardan dolayı bazı santrallerde elektrik kesintisi yaşanmış veya sistemlerin kendisini kapatmış olabileceğini aktaran Karaçuha, "Bu durumlar gerçekleşme ihtimali olsa da düşük olasılığa sahip. Deprem sonrasında şebeke problemi yaşanması herkesin aynı anda sesli arama yapmaya çalışmasından kaynaklanıyor." diye konuştu.