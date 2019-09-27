HDP'li belediye iptal etmişti, yeniden hizmete girdi

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesinin anaokulu öğrencileri için tahsis ettiği ücretsiz anaokulu servisi daha önceki yönetim olan HDP tarafından iptal edilmişti, 12 Eylül 2019 tarihinde göreve başlayan Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet’in talimatıyla ücretsiz anaokulu servisi yeniden hizmet vermeye başladı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet halka en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını söyledi.Gözlet,dedi.

Kulp Belediyesine bağlı ücretsiz ana okul servis aracı her gün 90 anaokulu öğrencisinin ulaşımını sağlıyor.



Ücretsiz anaokulu servis aracında bir şoför ve çocuklara yardımcı olması için bir hostes çalışıyor.



Veliler bu çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Kulp Belediyesine teşekkürlerini iletti.









