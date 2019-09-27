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HDP'li belediye iptal etmişti, yeniden hizmete girdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
HDP'Lİ BELEDİYE İPTAL ETMİŞTİ, YENİDEN HİZMETE GİRDİ

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesinin anaokulu öğrencileri için tahsis ettiği ücretsiz anaokulu servisi daha önceki yönetim olan HDP tarafından iptal edilmişti, 12 Eylül 2019 tarihinde göreve başlayan ve Belediye Başkan Vekili ’in talimatıyla ücretsiz anaokulu servisi yeniden hizmet vermeye başladı.

ve Belediye Başkan Vekili halka en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını söyledi.

Gözlet, "Daha önceki yönetim tarafından iptal edilen ücretsiz anaokulu servis aracımızı ivedi bir şekilde yeniden hizmete sunduk. Kulp ilçesinde yaşayan anaokulu çağındaki bütün çocuklarımızın ana okullarına rahat ve güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz servis hizmetini yeniden hayata geçirdik. Anaokulu öğrencileri, görevli personellerimiz tarafından güvenli bir şekilde evden alınıp okula, okuldan alınıp evlerine bırakılmaktadır. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmeleri için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.



DİYARBAKIR KULP'TA ANAOKULU SERVİS HİZMETİ

Kulp Belediyesine bağlı ücretsiz ana okul servis aracı her gün 90 anaokulu öğrencisinin ulaşımını sağlıyor.

Ücretsiz anaokulu servis aracında bir şoför ve çocuklara yardımcı olması için bir hostes çalışıyor.

Veliler bu çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Kulp Belediyesine teşekkürlerini iletti.




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