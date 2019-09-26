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Deprem sırasında neler yapılmalı? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

İstanbul'da saat 13.59'da çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından 5.9 olarak açıklandı. AFAD 5,8, Kandilli ise 5,7 şiddetinde gerçekleştiğini belirtti. Depremin ardından irili ufaklı 28 sarsıntı daha oldu. İstanbul beşik gibi sallanırken, okullar tatil edildi, vatandaşlar binaları boşalttı. Depremin etkisi öylesine büyük hissedildi ki, telefon hatlarının iletişimi dahi kesildi. Yaşanan sarsıntı akıllara bir kez daha, "Depreme ne kadar hazırız?" sorusunu getirdi. İstanbul'daki şiddetli depremina ardından panik yaşayan vatandaşlar gözlerden kaçmadı. Peki, deprem sırasında neler yapılmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasından neler olmalı? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 16:41
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Deprem sırasında neler yapılmalı? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

İstanbul'da yaşanan depremin ardından kentte kırmızı alarm verildi. İstanbul Valiliği son depremle ilgili yaptığı açıklamada; "İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Marmara Denizi (Silivri açıklarında) bugün saat 13.59'da 5.8 Mw büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" ifadelerine yer verdi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise; "Bu deprem Marmara'da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri)sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor." dedi. Valilik okulları bir gün süre ile tatil ederken, vatandaşlar da binalardan uzak şekilde depremin şokunu atmaya çalışıyor. İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, "Deprem sırasında neler yapılmalı? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır?" soruları yoğun şekilde aranıyor. Peki, deprem sırasında neler yapılmalı? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte deprem sırasında yapılması gerekenler...

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Deprem sırasında neler yapılmalı? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

DEPREM SIRASINDA NELER YAPILMALI?


DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ;

Kesinlikle panik yapılmamalıdır.

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

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Deprem sırasında neler yapılmalı? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

Balkona çıkılmamalıdır.

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Deprem sırasında neler yapılmalı? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

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Deprem sırasında neler yapılmalı? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.