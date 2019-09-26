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Deprem sırasında neler yapılmalı? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır?
İstanbul'da saat 13.59'da çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından 5.9 olarak açıklandı. AFAD 5,8, Kandilli ise 5,7 şiddetinde gerçekleştiğini belirtti. Depremin ardından irili ufaklı 28 sarsıntı daha oldu. İstanbul beşik gibi sallanırken, okullar tatil edildi, vatandaşlar binaları boşalttı. Depremin etkisi öylesine büyük hissedildi ki, telefon hatlarının iletişimi dahi kesildi. Yaşanan sarsıntı akıllara bir kez daha, "Depreme ne kadar hazırız?" sorusunu getirdi. İstanbul'daki şiddetli depremina ardından panik yaşayan vatandaşlar gözlerden kaçmadı. Peki, deprem sırasında neler yapılmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasından neler olmalı? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 26.09.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 16:41
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