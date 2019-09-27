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27.09.2019

Son dakika: Kandilli'den canlı yayında İstanbul depremiyle ilgili açıklama yapılırken deprem oldu |Video

Son dakika haberi: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kandilli Rasathanesi'nde canlı yayında açıklama yaparken deprem meydana geldi. O anlar kameralara işte böyle yansıdı.

Dün İstanbul'da meydana gelen ve büyük paniğe neden olan depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener açıklamalarda bulundu. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama esnasında canlı yayında deprem olması dikkat çekti.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDILAR

Özener, yaptığı açıklamada "Depremlerin daha çok doğu segmentte olduğunu görüyoruz. Şu anda da deprem oldu. Depremi hassas bir şekilde çözecekler. Orta segmentin üzerinde şu anda bir deprem görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

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