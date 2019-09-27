İstanbul’da bugün deprem oldu mu? Kandilli, AFAD 27 Eylül İstanbul son depremler listesi…

İstanbul’da bugün deprem oldu mu? Dün meydana gelen ve vatandaşları sokağa döken İstanbul depreminin ardından artçı depremler sürüyor. Peki, İstanbul’da bugün deprem oldu mu? 27 Eylül İstanbul son depremler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul’da bugün kaç artçı deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre İstanbul son dakika depremleri sürekli güncelleniyor. İşte, 27 Eylül Cuma İstanbul son depremler listesi!

İstanbul'da bugün deprem oldu mu? 27 Eylül İstanbul son depremler yoğun şekilde araştırılıyor. Kandilli AFAD İstanbul son depremler nelerdir? Silivri açıklarında dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve sonrasında yaşanan artçılarından İstanbul'da bugün deprem oldu mu sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Peki, İstanbul bugün deprem oldu mu? İstanbul'da bugün kaç artçı deprem oldu? İşte sürekli güncellenen verileriyle Kandilli ve AFAD son depremler sayfaları…

İSTANBUL'DA BUGÜN DEPREM OLDU MU?

İstanbul'da dün geceden bu yana sürekli irili ufaklı artçı depremler olmaya devam ediyor. Depremlerin çoğunluğu Silivri açıkları ve Marmara Denizi'nde oluyor. Yapılan ölçümlere göre depremlerin şiddeti genellikle 3.0 altı olmaktadır. İstanbul'da bugün yaşanan en şiddetli deprem saat 14:13 itibariyle kaydedildi ve büyüklüğü 3.6 oldu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Özener açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Son 30 yıldaki 4 ve 4.5'luk depremlere bakarsak daha çok doğu ve batı segmentinde olduğunu görüyoruz. Orta segment 1766 depreminin olduğu yer. 200'ün üzerinde deprem kaydettik dünden bu yana. Son 4 depreme dikkatinizi çekmek istiyorum. 5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımızda artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Kandilli olarak burada yapmamız gereken artçı şokları izlemek ve gelişimini takip etmek.

Dün olan deprem 5.7 yine kuzeyde oldu ondan sonra olan artçıların biri ana fayda diğeri kuzeyde olan deprem. 7 gün 24 saat deprem aktivitesini izliyoruz. Bu depremlerin ne tarafa doğru hareket ettiğini de takip ediyoruz. Herhangi bir ekstra bir durum olduğu zaman örneğin ana faya yaklaşması gibi.

"BİR SONA DOĞRU YAKLAŞIYORUZ"

Depremleri takip ediyoruz. Deprem aktivitelerin nereye doğru kaydığını ve ne ifade ettiğini çok yakından takip ediyoruz. Öncelikle Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu gerçeği kabul ederken psikolojimizi de bozmamız gerekiyor. Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı.

Özellikle Marmara için de bir çok bilim insanı 1999 depreminin ardından bir sonraki depremin Marmara'da gerçekleşeceği. Depremin kaç büyüklüğünde olacağı ve ne zaman olacağı veya olmayacağı konusu halk önünde tartışılmamalı. Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Şu saatte olacak şu gün olacak gibi konuları vatandaşlarımız gündeminden çıkarıp deprem bilincinde yaşaması gerekiyor. Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim ama zaman vermemiz mümkün değil.

CANLI YAYINDA DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 5.8'lik İstanbul depreminin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunurken Silivri açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Özener açıklamalarına devam ederken bir anda sirenler çalmaya başladı. Bunun üzerine Özener, "Şu anda da bir deprem oluyor. Otomatik çözüm makineleri alıyor. 7 gün 24 saat görev yapan uzman sismolog arkadaşlarımız, depremi hassas bir şekilde çözecekler" dedi.