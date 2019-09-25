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Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge planı bölgenin kaderini deği��tirecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK! İŞTE TÜRKİYE'NİN PLANI...

Başkan 'ın dün 'nda tarif ettiği , sınırı boyunca 480 kilometrelik hattı kapsıyor. İlk etapta 140 köyü kapsayan 10 bölge kurulacak. Her bir köye 5'er bin kişi yerleştirilecek. Türkiye'nin önerdiği 480 kilometrelik hatta yayılan güvenli bölge, 3 milyona kadar Suriyelinin yerleşebileceği bir alana karşılık geliyor.

Başkan , "Niyetimiz ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun burada 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır." dedi. 'nda 'de planını anlatan Başkan Erdoğan, barış koridorunun ayrıntılarını harita üzerinden gösterdi.

"BURAYA YERLEŞTİREBİLİRZ"

Bu bölgenin derinliğinin Deyrizor Rakka hattına indirilmesi halinde 'den, Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden kendi topraklarına geri dönecek Suriyeli sayısının 3 milyona çıkartılabileceğini söyleyen Erdoğan, "Gerekirse ABD, gerekirse koalisyon güçleri ile , el ele vermek sureti ile bu güvenli bölgede mültecileri çadır kentlerden çıkarıp konteyner kentlerden çıkarıp buraya yerleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

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SIĞINMACILAR SURİYE'YE NASIL GERİ DÖNECEK?

Plana göre Suriye'nin kuzeyinde Ayn El Arap olarak bilenen Kobani'den 'e kadar olan bölgeye 1 milyon kişi yerleştirilecek. Burada öncelikle 10 bölge ve 140 köy kurulacak. Köy merkezleri ile 20 köyü kapsayacak. Bölgelerde 30'ar bin, köylerde ise 5'er bin kişi iskan edilecek.

PLAN İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN ARAZİ...

Ayn El Arab'tan Akçakale'nin karşısındaki 'a kadar olan bölgede 1 bölge, 7 köy kurulacak. Burada 65 bin kişi yaşayacak. Tel Abyad ile Rasulayn arasında 3 bölge ve 63 köy oluşturularak 405 bin kişi yerleştirilecek. Rasulayn'dan Derik'e kadar ise 6 bölge, 70 köy kurulacak ve 530 bin kişinin iskanı sağlanacak. Plan için ihtiyaç duyulan arazi 9 bin 260 hektar mevcut arazi ise 16 bin 191 hektar.

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