Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge planı bölgenin kaderini deği��tirecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarif ettiği güvenli bölge, Türkiye sınırı boyunca 480 kilometrelik hattı kapsıyor. İlk etapta 140 köyü kapsayan 10 bölge kurulacak. Her bir köye 5'er bin kişi yerleştirilecek. Türkiye'nin önerdiği 480 kilometrelik hatta yayılan güvenli bölge, 3 milyona kadar Suriyelinin yerleşebileceği bir alana karşılık geliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Niyetimiz ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun burada 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır." dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriye'de güvenli bölge planını anlatan Başkan Erdoğan, barış koridorunun ayrıntılarını harita üzerinden gösterdi.
"BURAYA YERLEŞTİREBİLİRZ"
Bu bölgenin derinliğinin Deyrizor Rakka hattına indirilmesi halinde Türkiye'den, Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden kendi topraklarına geri dönecek Suriyeli sayısının 3 milyona çıkartılabileceğini söyleyen Erdoğan, "Gerekirse ABD, gerekirse koalisyon güçleri ile Rusya, İran el ele vermek sureti ile bu güvenli bölgede mültecileri çadır kentlerden çıkarıp konteyner kentlerden çıkarıp buraya yerleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.
SIĞINMACILAR SURİYE'YE NASIL GERİ DÖNECEK?
Plana göre Suriye'nin kuzeyinde Ayn El Arap olarak bilenen Kobani'den Derik'e kadar olan bölgeye 1 milyon kişi yerleştirilecek. Burada öncelikle 10 bölge ve 140 köy kurulacak. Köy merkezleri ile 20 köyü kapsayacak. Bölgelerde 30'ar bin, köylerde ise 5'er bin kişi iskan edilecek.
PLAN İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN ARAZİ...
Ayn El Arab'tan Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'a kadar olan bölgede 1 bölge, 7 köy kurulacak. Burada 65 bin kişi yaşayacak. Tel Abyad ile Rasulayn arasında 3 bölge ve 63 köy oluşturularak 405 bin kişi yerleştirilecek. Rasulayn'dan Derik'e kadar ise 6 bölge, 70 köy kurulacak ve 530 bin kişinin iskanı sağlanacak. Plan için ihtiyaç duyulan arazi 9 bin 260 hektar mevcut arazi ise 16 bin 191 hektar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kılıçdaroğlu'ndan skandal IMF açıklaması
- Yargı reformu için sayılı günler kaldı! İşte son durum...
- Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması
- Skandal IMF görüşmesine bir tepki daha! Manda sistemine...
- 31 Mart seçimlerindeki usulsüzlükle ilgili flaş gelişme
- Başkan Erdoğan: İslam'ı terörle bir araya getirmek iftiradır, ahlaksızlıktır
- Çiftlik Bank davasında flaş gelişme!
- TSK harekata hazır! Sınır ötesinde hedefler tek tek belirlendi
- Skandal olay! Türk gencine yaptıklarına bakın
- Kafkas Kartalı tatbikatı devam ediyor
- Son dakika: 31 Mart seçimlerindeki usulsüzlükle ilgili flaş gelişme! 37 kişi hakkında FETÖ'den dava açıldı
- Başkan Erdoğan'dan "Türk Dil Bayramı" mesajı
- Son dakika! Marmara'da korkutan deprem
- Putin, Maduro'yu Rusya'da ağırladı! Venezuela için net mesaj
- Macky Sall'den İsrail'e çağrı: Filistin sınırlarına saygı duy!
- Mustafa Destici: Başkan Erdoğan'ın İsrail ile ilgili konuşması tarihe bir nottur
- MHP'den Meral Akşener hakkında flaş sözler: Sen aslında yoksun!
- "Başkan Erdoğan, Keşmir halkının gönlünü fethetti"
- Son dakika: 81 ilden Diyarbakır'daki annelerin direnişine destek
- Alman otomobil devi Daimler'e büyük şok!
- Adil Öksüz davasında yeni gelişme! "Ankesör"den çıktı
- ASELSAN'dan TSK'ya takviye