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24.09.2019
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma | Video
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti. Başkan Erdoğan "Türkiye insanlığı kucaklayan sorunlara çözüm bulmak için çabalıyor. Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu. Suriye krizini sona erdirmenin artık zamanı gelmiştir" dedi. .
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