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Son dakika! Başkan Erdoğan: İslam'ı terörle bir araya getirmek iftiradır, ahlaksızlıktır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN: İSLAM'I TERÖRLE BİR ARAYA GETİRMEK İFTİRADIR, AHLAKSIZLIKTIR

Son dakika haberi... ABD'de 'Nefret Söylemiyle Mücadele Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Arapça'da İslam, 'barış' kelimesinden gelmektedir. Dolayısıyla İslam bir barış dinidir. Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez." dedi.

Başkan , Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İSLAM DÜŞMANLIĞININ EN YAYGIN ARACI
Nefret söylemi küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığının en yaygın aracıdır. Sosyal medya, TV programları ve siyasetçi söylemleriyle normalleştiriliyor. İnsanlığa karşı en büyük suçların işlenmesinde önce nefret söyleminin ayak sesleri duyulmuştur. Ruanda'daki katliamları gerçekleştiren Batı'ya kimse hesaba çekmemiştir. Orada milyonlar öldürülmüştür ama kimse Batı'ya böyle bir katliamı nasıl yaptınız dememiştir.

YENİ ZELANDA HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Christchurch, Müslümanları hedef alan ne ilk ne de son saldırıdır. Yaşanan terör eyleminden sonra örnek tutum sergileyen Yeni Zelanda halkına teşekkür ediyorum.



BU SORUNA GÖZLERİMİZİ YUMAMAYIZ
Irkçı eylemlere, kutsal değerlere en fazla hakarete maruz kalanlar ne yazık ki Müslümanlar. Bu soruna gözlerimizi yumamayız. Müslümanların iş yerleri evleri, ibadethaneleri hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor .Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için tacize uğruyor.

DOMUZ ETİ YİYOR MÜDAHALE ETMİYORUZ
Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz domuz eti yiyor diye bunlara müdahale etmedik etmiyoruz da niye onun inancı gereği yiyebilir bizi çok da ilgilendirmez.

KEŞMİR ADETA AÇIK HAVA HAPİSHANESİNE DÖNMÜŞ VAZİYETTE
Hindistan'ın Keşmir'de geldiği noktanın durumu tanınır değil. Keşmir adeta açık hava hapishanesine dönmüş vaziyettedir. Buradaki insanlar açık hava hapishanesinde mahkum konumdadır. Yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden ben düşünemiyorum anlamak ve anlatmak istemiyorum.

ÖNCÜLÜK ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ
Cehaletten beslenen nefret söylemi ile mücadelenin ilk adımı eğitimdir. Hem devletler arası hem de küresel anlamda somut girişimler daha etkin hale getirilmeli. Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı ve nefret söylemi gibi konulardaki girişimlere öncülük etmeyi sürdüreceğiz. Biz her şeye göğüsle sabır gerdik.

İFTİRADIR, AHLAKSIZLIKTIR
Arapça'da İslam, 'barış' kelimesinden gelmektedir. Dolayısıyla İslam bir barış dinidir. Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez.

İSRAİL'İN DEVLET LİDERLERİNE YAKLAŞIMI BUDUR
Ben başbakan olarak İsrail'e gittim, İsrail'den Filistin tarafında geçerken eşimle beraber arabada yarım saat sınırda bekletildik. Niye bekletildiğimi anlayamadım. Resmi bir ziyaret için Tel Aviv'den Filistin'e geçerken başıma bu olay geldi. İşte İsrail'in devlet liderlerine yaklaşımı budur. Kimi beğeniyorlarsa kapılar onun için açıktır beğenmiyorlarsa kapılar kapalıdır. Lafa geldiği zaman bütün özgürlükleri savunurlar, hiçbir zaman samimi değildirler.

Başkan Erdoğan: İslam'ı terörle bir araya getirmek iftiradır, ahlaksızlıktır BAŞKAN ERDOĞAN: İSLAM'I TERÖRLE BİR ARAYA GETİRMEK İFTİRADIR, AHLAKSIZLIKTIR
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