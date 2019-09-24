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Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki tarihi konuşmasına destek mesajları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşması Twitter'da da yankılandı. #OurVoiceErdogan hashtagiyle TT listesinde ilk sırada yer alan tarihi konuşmaya binlerce kişi destek mesajları gönderdi. Devletin zirvesi de Başkan Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.
Giriş Tarihi: 24.09.2019 19:45 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 19:59
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