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Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki tarihi konuşmasına destek mesajları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşması Twitter'da da yankılandı. #OurVoiceErdogan hashtagiyle TT listesinde ilk sırada yer alan tarihi konuşmaya binlerce kişi destek mesajları gönderdi. Devletin zirvesi de Başkan Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 19:45 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 19:59
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Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki tarihi konuşmasına destek mesajları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşmaya imza attı.

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Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki tarihi konuşmasına destek mesajları

Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşması sırasında Twitter'dan da #OurVoiceErdogan hashtagiyle destek mesajları gönderildi. İşte o paylaşımlardan bazıları...

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Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki tarihi konuşmasına destek mesajları
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Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki tarihi konuşmasına destek mesajları

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Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki tarihi konuşmasına destek mesajları