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Başkan Erdoğan, darbeci Sisi'yi görünce salona girmedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, DARBECİ SİSİ'Yİ GÖRÜNCE SALONU TERK ETTİ

Başkan Erdoğan, 'de Başkanı Trump'ın masasında 'ın darbeci Devlet Başkanı 'yi görünce salona girmedi. Geçen yıl da aynı durum yaşanmış ve darbeci Sisi'yi o masada gören Erdoğan salonu terk etmişti.

Başkan Erdoğan, 'de Başkanı Trump'ın masasında 'ın darbeci Devlet Başkanı 'yi görünce salona girmedi. Geçen yıl da aynı durum yaşanmış ve darbeci Sisi'yi o masada gören Erdoğan salonu terk etmişti. Darbeci Sisi'nin bulunduğu masada Trump'ın yanı sıra Genel Sekreteri Guterres, Almanya Başbakanı ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda bulunuyordu.

Birçok dünya liderinin güle oynaya iletişim kurduğu darbeci Sisi'ye karşı tavrını bir kez daha ortaya koyan Başkan Erdoğan, böylece bir kez daha dünyaya demokrasi dersi vermiş oldu.

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