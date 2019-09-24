Başkan Erdoğan, darbeci Sisi'yi görünce salona girmedi

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de ABD Başkanı Trump'ın masasında Mısır'ın darbeci Devlet Başkanı Sisi'yi görünce salona girmedi. Geçen yıl da aynı durum yaşanmış ve darbeci Sisi'yi o masada gören Erdoğan salonu terk etmişti.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de ABD Başkanı Trump'ın masasında Mısır'ın darbeci Devlet Başkanı Sisi'yi görünce salona girmedi. Geçen yıl da aynı durum yaşanmış ve darbeci Sisi'yi o masada gören Erdoğan salonu terk etmişti. Darbeci Sisi'nin bulunduğu masada Trump'ın yanı sıra BM Genel Sekreteri Guterres, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda bulunuyordu.

Birçok dünya liderinin güle oynaya iletişim kurduğu darbeci Sisi'ye karşı tavrını bir kez daha ortaya koyan Başkan Erdoğan, böylece bir kez daha dünyaya demokrasi dersi vermiş oldu.