25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.09.2019

Başkan Erdoğan: İslam'ı terörle bir araya getirmek iftiradır, ahlaksızlıktır

Son dakika haberi... ABD'de 'Nefret Söylemiyle Mücadele Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Arapça'da İslam, 'barış' kelimesinden gelmektedir. Dolayısıyla İslam bir barış dinidir. Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Skandal olay! Türk gencine yaptıklarına bakın
Skandal olay! Türk gencine yaptıklarına bakın
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetleriyle birlikte...
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetleriyle birlikte...
Başkan Erdoğan: İslam'ı terörle bir araya getirmek iftiradır, ahlaksızlıktır
Başkan Erdoğan: İslam'ı terörle bir araya getirmek iftiradır, ahlaksızlıktır
Filmleri aratmayan baskın: Sahte polisler saunanın içinde yakalandı
Filmleri aratmayan baskın: Sahte polisler saunanın içinde yakalandı
Atmaca füzesinden tam isabet
Atmaca füzesinden tam isabet
Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma
Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma
31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme
31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme
Meral Akşener'den ilginç CHP ve HDP açıklaması!
Meral Akşener'den ilginç CHP ve HDP açıklaması!
81 ilden Diyarbakır'daki annelerin direnişine destek!
81 ilden Diyarbakır'daki annelerin direnişine destek!
AK Partili Kurtulmuş'tan İyi Parti ve CHP'nin gizli IMF görüşmesiyle ilgili açıklama
AK Partili Kurtulmuş'tan İyi Parti ve CHP'nin gizli IMF görüşmesiyle ilgili açıklama
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Polis servis aracına saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı
Polis servis aracına saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster