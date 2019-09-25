Başkan Erdoğan: İslam'ı terörle bir araya getirmek iftiradır, ahlaksızlıktır

Son dakika haberi... ABD'de 'Nefret Söylemiyle Mücadele Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "Arapça'da İslam, 'barış' kelimesinden gelmektedir. Dolayısıyla İslam bir barış dinidir. Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez." dedi.