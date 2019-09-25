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Atmaca füzesinden tam isabet

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019
ATMACA FÜZESİNDEN TAM İSABET

'nin ilk deniz füzesi 'nın son test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Başkanı de Twitter hesabından Atmaca ile gerçekleştirilen ve hedefin tam isabetle vurulduğu atışa ilişkin görüntüleri paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda üretilen seyir füzesinin son test atışında hedefin başarıyla vurulduğu kaydedildi.

Bu füzelerin Roketsan, at��ş kontrol sistemleri ve diğer ekipmanların ise tarafından yerli olarak üretildiği ifade edilen açıklamada, "Atmaca"ların MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığın artırılacağı vurgulandı.

Açıklamada, Atmaca'nın 'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı da bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı de Twitter hesabından Atmaca ile gerçekleştirilen ve hedefin tam isabetle vurulduğu atışa ilişkin görüntüleri paylaştı.

Atmaca füzesinden tam isabet | Video ATMACA FÜZESİNDEN TAM İSABET | VİDEO

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